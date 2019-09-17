黑人護妻放閃無極限　搶范范生日編號GRAHAM限量錶

▲陳建州主持的「LOVE LIFE」公益計畫與GRAHAM合作推出限量錶。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以軍錶著稱的英國腕錶品牌GRAHAM（格林漢），二度與「黑人」陳建州主持的「LOVE LIFE」公益計畫合作，著眼關懷早產兒議題，推出全球限量33只的GRAHAM X LOVE LIFE劍魚限量計時腕錶，品牌在台總代理葳鑠有限公司捐贈25萬元支持早產兒基金會，身為早產兒爸爸的黑人特別呼籲大眾拋磚引玉，但對別人家的家務事，他絕口不提。

▲GRAHAM在台總代理葳鑠有限公司捐贈善款支持早產兒基金會。

因老婆范瑋琪（范范）在好友梁靜茹尚未親自證實離婚之際，表示「有聽說」，遭網友譏諷是大嘴巴，她與張韶涵的翻臉恩怨也被翻出，讓范范委曲寫下「我從來沒有傷害過任何人」，今黑人霸氣說：「我就是愛范范的善良。」他進一步表示梁靜茹的家務事應該問經紀公司，他不方便回答，至於與張韶涵又掀波瀾，他反問：「我要釐清這種事的時間點，通常好發於有新節目、新專輯，注意我沒有提到任何人。」

▲陳建州（右）與球星林書緯現場PK球技。

撇開老婆范范陷入的負面消息，黑人談起公益活動與腕錶倒是眉飛色舞，透露此次GRAHAM合作錶款限量33只，數字取自他的雙胞胎兒子出生的周數33周，他想留下限量編號33與范范生日的18號。



▲GRAHAM X LOVE LIFE劍魚限量計時腕錶搭織紋橡膠錶帶（左），隨錶附黑色小牛皮真皮錶帶，258,000元。

黑人本身是GRAHAM錶迷，收藏一款劍魚系列腕錶，此次聯名款上兩個標誌性的凸視窗，象徵把愛放大，細節處與中央計時大秒針以桃紅色點綴，呼應LOVE LIFE的代表色，12時位置也有其Logo裝飾，搭配黑色編織紋橡膠錶帶，並隨錶附贈桃紅色縫線的黑色小牛皮錶帶，品牌更為此限量錶打造軍事風的提箱作為錶盒，供錶主珍藏。

▲限量錶專屬錶盒為防水軍事風提箱。

►「時間對我們來說完全沒用！」