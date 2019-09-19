乾燥花束色9宮格眼盤超仙！3CE秋天的彩妝　霧面控必收

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@3ce、stylenanda

南韓美妝品牌3CE一直是大家旅遊時必去掃貨的，尤其是他們家的9宮格眼影盤，原本推出的4款顏色就已經非常搶手，今年秋天又將推出全新色號＃DRY BOUQUET（乾燥花束），全部都是超柔霧、高飽和的霧面色！小小一盤就能完成多種妝容，入秋第一款秋色系彩妝就決定買這一盤了！

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乾燥花色系以粉、紅、棕色系為主，保留了夏日活潑的粉色但是增添了秋天深色的色彩，相當有秋天的氣息，擦起來超韓！接下來看看官網介紹如何用這盤＃DRY BOUQUET打造出四種不同妝容：

＃粉色眼妝：

利用盤中較淺的三種粉色，淺色大面積打底、越深色越靠近眼線處，不需要什麼技巧就能完成超簡單的粉色眼妝，是適合日常上班、上課的妝容。

＃紅棕色系眼妝：

與上一個眼妝最不同處，就是使用到深紅棕色加強眼尾暈染，能製造深邃效果，比起溫柔粉色多了分氣勢，還能感到濃濃秋意～

＃棕橘色系眼妝：

＃DRY BOUQUET中右上角兩色都是帶有點橘粉色調的棕色，這種顏色最怕髒，所以需要先使用粉膚色打底乾淨眼窩，再疊擦棕色。

＃深磚紅色眼妝：

最後一個眼妝將用到下排最深的兩個顏色，是從上一個眼妝延伸而來，適合夜晚聚會、有拍照行程時的妝容，顏色夠搶眼且不會被相機吃色，深色部分擦在眼尾還有拉長眼形、等同眼線的效果。

＃DRY BOUQUET與先前的＃SMOOTHER一樣都是全霧面款，喜歡霧面妝感，或是眼皮不吃亮片色的女孩們，收下這一盤絕不會後悔～每一個顏色都超美又實用！售價為38,000韓圓（約NT＄990）。

《同場加映》

像這種紅棕色系的眼影盤在入秋之際最受歡迎，喜歡這種顏色的網友們也非常推薦以下兩盤：

＃Nars ＃hot nights沙漠玫瑰眼頰盤

Nars今年推出的限量沙漠盤系列相當火紅，色號＃hot nights是帶有些紫調的玫瑰棕色系，像是上排的紫羅蘭色與莓果色，就是這盤最美的兩個顏色！

▲沙漠壓紋超值得收藏～（圖／翻攝自小紅書@糯米湯圓全球GO）



＃Tom Ford 高級訂製四格眼盤＃disco dust

Tom Ford可以說是女孩一生必擁有的奢侈眼盤，雖然訂價高昂，但是顏色絕對是美破天際，＃disco dust 這款色號就相當受歡迎，是每天都可以使用的大地色系＋玫瑰色。

▲飽和度、顯色度和暈染效果都一級棒。（圖／翻攝自小紅書@能能耶）

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