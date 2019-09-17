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台灣限定！星巴克 x STANLEY銀河星空杯帥翻　小熊Logo手刀搶

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編輯／Ann

星巴克與STANLEY聯名杯每每開賣必定造成話題，兩大品牌特色相結合，這回更是無預警推出了銀河星空藍款式，比起過往的黑白色更多了一絲神秘感，7款限定商品即將開賣，上回沒搶到的粉絲們，這次別再錯過。

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克與STANLEY最新推出7款銀河星空藍系列杯型。（圖／翻攝自星巴克官網）

星巴克與STANLEY每回推出的商品都萬眾矚目，此次在外觀上走的是宛如星空銀河一般的璀璨藍，與以往霧面質地不同，採用亮面的閃耀感，更多了一絲神秘氣息，Logo也保留兩大品牌的經典特色，簡約字體印製在產品中央，滿足粉絲們的胃口。值得一提的是，上方的「小飛熊」是STANLEY今年春季剛發表的Logo，所以收入這款聯名系列，更具有收藏價值。

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

（依序）適合旅遊攜帶的餐食罐、外帶杯NT$1,800； 2OZ隨行組NT$1,080。（圖／翻攝自星巴克官網）

在性能方面同樣不可小覷，STANLEY的保溫效果大有來頭，它不僅是第一個不鏽鋼真空保溫瓶創始品牌，還在二戰時成為美國軍機標準配備。產品一字排開，這回推出7款限定商品，包括方便攜帶的TOGO冷水杯、不鏽鋼水壺、16OZ ／20OZNB不鏽鋼杯，更有滿足外出露營需求的外帶瓶、2OZ隨行組、餐食罐。

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲（依序）16OZ ／20OZNB不鏽鋼杯NT$1,280／NT$1,480；水壺NT$1,180；TOGO冷水杯NT$1,250。（圖／翻攝自星巴克官網）

►偷偷分享少女秘密！

銀河星空系列絕對打造前所未有的飲用體驗，顏值和性能都高到極點。容量上也從大至小一次滿足，完美符合不同需求的你。此次商品將於18日開賣，同時也是台灣的限定聯名款，感興趣的粉絲別錯過了。

與此同時，南韓的「Krispy Kreme」門市推出了蠟筆小新隨行杯，紅、藍兩款造型，透明杯蓋可以看到小新直接直接躺在上面休息，絕對讓粉絲們超療癒。

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關鍵字：

星巴克, 隨身杯, 杯子, 聯名, STANLEY, 限定, 限量
fashion.net

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