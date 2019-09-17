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周杰倫新歌女主角三吉彩花美翻！「爆乳中空裝」出席時裝周反差超大

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▲三吉彩花。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa、YouTube杰威爾音樂 JVR Music截圖）

▲天王周杰倫新歌《說好不哭》女主角三吉彩花，日前出席紐約時裝周反差超大。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa）

記者鮑璿安／台北報導

永遠的華語天王周杰倫在16日發佈新歌《說好不哭》，除了驚喜與五月天阿信合作爆點不斷，在YouTube創下高點閱。還有一個另類爆點，那就是MV女主角實在太正，隨即被翻出是日本女星三吉彩花，在台雖然不算高人氣，卻在8日以火辣中空裝出席紐約時裝周，引起全球粉絲驚艷。

▲三吉彩花。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa、YouTube杰威爾音樂 JVR Music截圖）

▲三吉彩花。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa、YouTube杰威爾音樂 JVR Music截圖）

▲三吉彩花。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa、YouTube杰威爾音樂 JVR Music截圖）

▲三吉彩花。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa、YouTube杰威爾音樂 JVR Music截圖）

▲23歲的三吉彩花高級臉備受時尚圈喜愛。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa）

年僅23歲的日本女星三吉彩花，除了是演員、模特，身高171cm搭配完美五官，堪稱女神級人物，也難怪一現身周杰倫的新曲MV就立刻爆紅，在台引起廣大討論。其實三吉彩花私下也和新歌《說好不哭》中有極大反差，不同於MV中送奶茶的青春學生妹，身為模特的她時常出席不同時尚活動，一張高級臉備受各大品牌喜愛。

▲三吉彩花。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa、YouTube杰威爾音樂 JVR Music截圖）

▲三吉彩花。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa、YouTube杰威爾音樂 JVR Music截圖）

▲三吉彩花。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa、YouTube杰威爾音樂 JVR Music截圖）

▲三吉彩花出席TOMMY HILFIGER與Zendaya的聯名大秀，中空裝大秀豐滿上圍。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa）

就連剛剛落幕的紐約時裝周，TOMMY HILFIGER與演員Zendaya的聯名系列大秀中，也能看到三吉彩花的身影。她頂著一頭招牌俐落短髮，清淡的妝容襯托出氣質五官。然而身穿全套印花西裝，一雙長腿藏不住，更驚人的是「中空裝」讓白皙肌膚一覽無遺。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

三吉彩花大方露出豐滿上圍，與一旁的模特佐藤晴美靠坐在車上，復古的同時展現幹練特質，也與品牌大秀上的理念相呼應，引起眾多粉絲驚艷，「三吉彩花女神無誤」、「天使臉孔身材噴鼻血」、「周董太會找女主角」。


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關鍵字：

三吉彩花, 周杰倫, 說好不哭, TOMMY HILFIGER, Zendaya, 紐約, 時裝周
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