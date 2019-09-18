CP值超高！Vivienne Westwood聯名VANS玩經典　4款都美炸通通3千有找

編輯／JJ 圖／品牌提供

英國龐克風時裝品牌Vivienne Westwood日前才在官方IG上發佈了聯名預告，而合作的對象是街頭品牌 Vans，感覺搭不太上邊的兩個品牌，網友們都很好奇會迸出什麼火花，今天就來看看即將推出的4雙聯名鞋款，融合了雙方的經典，且價錢非常好入手，大家已經沒時間感到意外了，等開賣直接手刀衝！

在 Instagram 查看這則貼文 Vivienne Westwood（@viviennewestwood）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 4 日 上午 9:03 張貼

先前Vivienne Westwood率先PO出的預告就是以這面棋盤格紋加上「DESTROY」紅色字體，原來暗示的就是這雙Slip-On鞋款，將Vivienne Westwood於1997年首次曝光的「DESTROY」圖案呈現於鞋面，並以星球圖案及EVIL字樣點綴，字體也展現了十足的龐克風格。

▲Vans X Vivienne Westwood Slip-On 定價NT＄2,380。

這次聯名最受矚目的就是這雙Style ＃53，樂福鞋的版型相當修飾腿型、方便穿脫，表面麂皮展現超高質感，縫上最經典的土星LOGO，奢華感物超所值。

▲Vans X Vivienne Westwood Style ＃53 定價NT＄2,980。

而元祖Authentic鞋款則是以天空藍融入經典元素，鞋面滿滿的「土星環」標誌，側邊還印上了Vivienne Westwood 品牌縮寫「V.W」，充分彰顯活潑、自由的精神。

▲Vans X Vivienne Westwood Authentic 定價NT＄2,380。

最後看到人人必備的Old Skool 鞋款能玩出什麼花樣，採用帶有英倫古典風格的啞紅色調，搭配黃色滿版土星LOGO與鞋帶，焦糖底更有復古氣息。

▲Vans X Vivienne Westwood Old Skool 定價NT＄2,980。

「Vans X Vivienne Westwood」系列將於9月21日限量發售，販售店點位於VANS武昌、公館店，喜歡的朋友真的不能錯過這次超值的聯名！

另外，據爆料帳號指出，VANS 將推出與《聖誕夜驚魂》的卡通聯名系列鞋款，不過相關鞋款情報都還未受到證實，預計將在10／31陸續公開相關資訊。

▲Vans X《聖誕夜驚魂》（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

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