睡午覺能增進5倍記憶力！30分鐘就夠　快放下一切去補眠

編輯／JJ 圖／翻攝自Pinterest、Unsplash

平日上班、上課打拼，每到吃完午餐是不是就會湧上一股睡意？但礙於害怕工作做不完總是想睡又不敢睡，反而搞得下午效率很差，其實吃完飯想睡覺是很正常的生理反應，而且還有國外研究指出，睡午覺能人讓記憶力大幅提升、還能更健康～下次就光明正大的睡吧！

現代的人睡眠習慣普遍不佳，非得要等到很晚了才甘願去睡覺，大家也都知道人類平均每天要睡滿7到8小時，所以很多人其實都處於睡眠不足的狀態下，會增加心臟阻塞的風險，晚上睡不夠的時間，利用下午30分鐘到1小時去補足，多少都能補充，且能提振精神。

德國Saarland大學的神經心理學組曾經在科學期刊上發表一項研究，結果顯示那些在午後休息了45至60分鐘的人，在一些記憶力測驗中，比那些都沒有休息的人記憶力高出五倍之多，尤其是針對一些較無關聯性的事物，也就是一些平常轉眼就忘的事情。研究中指出人類在睡眠中會分泌「睡眠紡錘波」（Sleep Spindles），會刺激在大腦內主控記憶的海馬區，因此能提升記憶力。

另外，來自美國賓夕法尼亞大學的一項研究中，他們觀察了3000名65歲以上老人的睡眠習慣以及午睡習慣，有六成的人有睡午覺的習慣，時間不等，研究人員來回進行了許多測試，最後發現那些午睡睡了1小時的人，成績好過其他午睡時間少於一小時、多於一小時或是沒睡的人。長期研究下來更發現午睡1小時可以提高老年人的認知能力，減緩大腦衰退。

雖然這些研究並沒有辦法代表午睡與健康、記憶力絕對的關係，但是適當的睡午覺的確可以讓人舒緩疲勞、頭腦清晰，有空閒時間時不妨就放下手機，補補眠吧。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App