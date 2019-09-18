Angelababy透視裝纖細長腿全露！意外因「一個細節」登熱搜

▲Angelababy（楊穎）中式透視禮服美出新高度。（圖／翻攝自楊穎工作室）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）深邃五官與公主般的氣質備受粉絲喜愛，日前她穿著透視純白中式禮服現身中秋晚會，一頭長捲髮搭配花朵造型耳飾，宛如仙女下凡，更靠著「這個細節」美到火速登上熱搜。

Angelababy工作滿檔，13日出席央視中秋晚會，不同以往的公主打扮，以一套頗有中式風格的Rami Kadi 2020秋冬的高級訂製服亮相，禮服佈滿了亮麗水鑽，透視的傘狀裙擺設計，Angelababy纖細的大長腿一覽無遺。更獨特的是立領剪裁，中國風加持之下，更顯典雅與氣質。

▲Angelababy選擇立領中國風的Rami Kadi禮服，更以花朵耳飾登上熱搜。（圖／翻攝自楊穎工作室）

目光集中到臉龐，一對花朵造型的浮誇耳飾，讓人離不開雙眼，瞬間點亮了整套禮服。Angelababy綁起乾淨的公主頭，清淡的妝容擦上了肉桂色口紅，不論是回眸或是叉腰看著鏡頭，都令粉絲們深深著迷。照片公開之後，花朵耳飾也隨即登上微博熱搜，引起網友驚艷，「Angelababy穿中式禮服也好美」、「仙氣滿滿」、「花朵耳飾眼前一亮。」

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▲Angelababy穿上DIOR鮮紅長裙，依舊從紅毯中脫穎而出。（圖／翻攝自楊穎工作室）

6日Angelababy更以DIOR紅色平口長裙現身GQ活動紅毯，纖細鎖骨線條完美展露，緊身平口更顯螞蟻腰。而交叉設計的紗裙更在每一步間，使長腿若隱若現。配上Angelababy白皙肌膚，一舉一動都美出新高度。

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