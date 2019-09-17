倫敦時裝周／周冬雨露辣腿挺BURBERRY　風衣變裙子超吸睛

▲周冬雨是BURBERRY品牌大使，坐在前排看秀。（圖／翻攝BURBERRY微博）

記者林明瑋 / 綜合報導

2020春夏倫敦時裝周輪到在地老牌BURBERRY登場，品牌大使周冬雨穿著超短裙，坐在頭排露出雪白美腿。受到品牌創立初期維多利亞時代風格影響，融入不少古典元素，而經典風衣被解構成為裙子，呈現出新鮮樣貌，完全呼應主題「進化宣言」（Evolution）。

▲風衣有許多變化，成了短裙後的長裙襬，很有意思。（圖／品牌提供，以下同）

新系列選在西倫敦的劇院發表，場中央有巨大的喇叭立方體，與木質地板的新與舊也默默成就了「進化」這件事。服裝走的是中性色調，白、灰、銀、卡其，偶爾穿插了粉紅與大紅，讓人眼睛量一下，再回到冷靜的世界裡。

▲皺褶、蓬袖、流蘇等元素，讓素色洋裝不單調。

拼接、解構、組合手法，讓每套服裝都充滿層次，羽毛、蕾絲等女人味十足的材質結合出個性，風衣帥氣英挺，但從腰際而下成為裙襬，那又是另一回事了，灰色素面洋裝結合了圍巾，讓垂下的流蘇像是袖子，或是大玩蓬袖與皺褶細節，絲毫不單調，模特兒手裡還拿了同色系的超迷你小包，能裝進什麼令人好奇。

▲創意總監Riccardo Tisci接棒1年，為品牌找到新樣貌。

現任創意總監Riccardo Tisci接棒1年，他表示1年來最大的功課，是積極瞭解品牌的過往與內涵，同時奠定新方向，在搜尋歷史資料時更發現了一些小故事。

▲蕾絲洋裝呈現維多利亞時代風情，衣服上貼了標語「I AM A UNICORN」。

他透露：「創辦人Thomas Burberry在維多利亞時代創立了品牌，那正是英國重大改變與進步的時刻，他選擇了騎士與馬作為品牌標誌，但他的家族紋飾，卻使用獨角獸，Thomas Burberry大膽創新，但同時也很浪漫，是一名夢想家。」因此多套服裝上貼著和「獨角獸」相關的標語，例如「I AM A UNICORN」、「THERE ARE UNICORNS」等，維多利亞元素也運用在系列中。

▲劉亞仁（上圖起）、BLACKPINK成員金智秀都受邀看秀，演出《金牌特務》成名的男星泰隆艾格頓也是座上賓。

品牌大使周冬雨穿著早春系列的毛毛外套搭配短裙，露出一雙美腿，高跟涼鞋加了襪子頗為可愛，韓國女團BLACKPINK的成員金智秀（Jisoo）則是格紋套裝，同樣露腿吸睛。另一名品牌大使劉亞仁頂著金色小平頭，以淺褐色西裝展現帥氣。

▲吉吉哈蒂德（上圖起）、貝拉哈蒂德走秀，弟弟Anwar Hadid則和女友杜娃黎波則是看秀嘉賓。

超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）與貝拉哈蒂德（Bella Hadid）都走秀，她們的弟弟Anwar Hadid則和女友杜娃黎波（Dua Lipa）一起甜蜜看秀，姊弟3人同場，讓台上台下都精彩。

►►想當超模先敷面膜

▲男裝輪廓寬大，帶有街頭感。