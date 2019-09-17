fb ig video ETtoday search mobile

倫敦時裝周／周冬雨露辣腿挺BURBERRY　風衣變裙子超吸睛

> >

▲倫敦時裝周burberry。（圖／品牌提供）

▲周冬雨是BURBERRY品牌大使，坐在前排看秀。（圖／翻攝BURBERRY微博）

記者林明瑋 / 綜合報導

2020春夏倫敦時裝周輪到在地老牌BURBERRY登場，品牌大使周冬雨穿著超短裙，坐在頭排露出雪白美腿。受到品牌創立初期維多利亞時代風格影響，融入不少古典元素，而經典風衣被解構成為裙子，呈現出新鮮樣貌，完全呼應主題「進化宣言」（Evolution）。

▲倫敦時裝周Burberry。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周Burberry。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周Burberry。（圖／品牌提供）

▲風衣有許多變化，成了短裙後的長裙襬，很有意思。（圖／品牌提供，以下同）

新系列選在西倫敦的劇院發表，場中央有巨大的喇叭立方體，與木質地板的新與舊也默默成就了「進化」這件事。服裝走的是中性色調，白、灰、銀、卡其，偶爾穿插了粉紅與大紅，讓人眼睛量一下，再回到冷靜的世界裡。

▲倫敦時裝周Burberry。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周Burberry。（圖／品牌提供） ▲倫敦時裝周Burberry。（圖／品牌提供）

▲皺褶、蓬袖、流蘇等元素，讓素色洋裝不單調。

拼接、解構、組合手法，讓每套服裝都充滿層次，羽毛、蕾絲等女人味十足的材質結合出個性，風衣帥氣英挺，但從腰際而下成為裙襬，那又是另一回事了，灰色素面洋裝結合了圍巾，讓垂下的流蘇像是袖子，或是大玩蓬袖與皺褶細節，絲毫不單調，模特兒手裡還拿了同色系的超迷你小包，能裝進什麼令人好奇。

▲倫敦時裝周burberry。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周burberry。（圖／品牌提供）

▲創意總監Riccardo Tisci接棒1年，為品牌找到新樣貌。

現任創意總監Riccardo Tisci接棒1年，他表示1年來最大的功課，是積極瞭解品牌的過往與內涵，同時奠定新方向，在搜尋歷史資料時更發現了一些小故事。

▲倫敦時裝周Burberry。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周Burberry。（圖／品牌提供）

▲蕾絲洋裝呈現維多利亞時代風情，衣服上貼了標語「I AM A UNICORN」。

他透露：「創辦人Thomas Burberry在維多利亞時代創立了品牌，那正是英國重大改變與進步的時刻，他選擇了騎士與馬作為品牌標誌，但他的家族紋飾，卻使用獨角獸，Thomas Burberry大膽創新，但同時也很浪漫，是一名夢想家。」因此多套服裝上貼著和「獨角獸」相關的標語，例如「I AM A UNICORN」、「THERE ARE UNICORNS」等，維多利亞元素也運用在系列中。

▲倫敦時裝周burberry。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周burberry。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周burberry。（圖／品牌提供）

▲劉亞仁（上圖起）、BLACKPINK成員金智秀都受邀看秀，演出《金牌特務》成名的男星泰隆艾格頓也是座上賓。

品牌大使周冬雨穿著早春系列的毛毛外套搭配短裙，露出一雙美腿，高跟涼鞋加了襪子頗為可愛，韓國女團BLACKPINK的成員金智秀（Jisoo）則是格紋套裝，同樣露腿吸睛。另一名品牌大使劉亞仁頂著金色小平頭，以淺褐色西裝展現帥氣。

▲倫敦時裝周Burberry。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周Burberry。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周burberry。（圖／品牌提供）

▲吉吉哈蒂德（上圖起）、貝拉哈蒂德走秀，弟弟Anwar Hadid則和女友杜娃黎波則是看秀嘉賓。

超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）與貝拉哈蒂德（Bella Hadid）都走秀，她們的弟弟Anwar Hadid則和女友杜娃黎波（Dua Lipa）一起甜蜜看秀，姊弟3人同場，讓台上台下都精彩。

►►想當超模先敷面膜

▲倫敦時裝周Burberry。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周Burberry。（圖／品牌提供）

▲男裝輪廓寬大，帶有街頭感。

fashion.net

熱門文章

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

試・開箱／GUCCI唇膏出了58色！米開理紅、玫瑰粉超美

香奈兒珠寶不對稱才美　彗星劃過耳際酷酷的

41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感

倫敦時裝周／貝克漢全家高顏值看秀　哈珀穿「媽媽特製碎花裙」變成熟

吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

林柏宏愛死花襯衫！誇海口ALLSAINTS每件都穿過　買到變VIP

倫敦時裝周／台灣設計師黃薇用「強迫症」驚艷全球

2020年Air Jordan開賣時間表！經典芝加哥、混血新色接連登場

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

倫敦時裝周／台灣設計師用「強迫症」驚艷全球　模特兒亂髮大秀崩壞美

混搭「運動鞋」持續流行中！4種最夯款式　日本女生搶著穿

韓妞Youtuber實測IU「緊急」減肥食譜　3天減3公斤、消水腫有感更上鏡

吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾 41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感　出手大器兩色全包 BURBERRY快閃販售又來了！這次是腰包　9／17開搶 小凱老師：香水除了噴手腕、耳後，懂噴「頭頂」才是專家 【奧斯塔羅】外向的人最適合火象星座！測哪個星座的伴侶比較適合你？ 日本網站瘋傳！3秒測出妳的「傲嬌指數」，單身其實有原因 下唇厚＝懂得享受生活　從12款唇型看妳的隱藏性格和人際關係

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面