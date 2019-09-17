謝金燕從村姑變辣妹　黑色BRA大方露、大腿只遮「該邊」意圖讓人噴鼻血　

▲謝金燕時裝周出巡，目前正在倫敦時裝周。（圖／翻攝謝金燕粉絲專頁）



記者張妤瑄／台北報導

「姐姐」謝金燕完美變身國際時尚咖，本季直接一口氣從紐約時裝周，巡迴倫敦、米蘭、巴黎，目前在第二站倫敦的她，此行力挺台灣設計師們：詹朴、黃薇，今（9／17）她穿上黃薇作品在倫敦拍時尚街拍，只見她一秒從村姑變身成為性感辣妹，不只黑胸罩全都露，白泡泡大腿也全都晾裙外，辣到讓人超害羞。

▲謝金燕穿台灣設計師黃薇Jamie Wei Huang作品拍時尚街拍，狀態極佳，辣到讓人噴鼻血。（圖／翻攝謝金燕粉絲專頁）



謝金燕很愛設計師黃薇這套服裝，邊緣抽虛的牛仔外套搭配透視上衣與黑胸罩，下半身是不規則剪裁的格紋長裙。至少有8顆鈕扣的裙襬，她只釦上3顆，僅僅遮住「該邊」而已，辣樣讓人很難想像這是44歲的身材，根本是妹子。

▲謝金燕超敢穿，上半身露黑色胸罩，下半身只扣3顆扣子遮該邊，傲人美腿全都露出來。（圖／翻攝謝金燕粉絲專頁）



爆笑的是，謝金燕此行在倫敦，以力挺台灣設計師為主，她PO文寫下：「來到倫敦以後被一群台灣的設計師所感動⋯⋯姐退去了霸氣」，將一頭鬆獅風格亂髮、戴著金鍊老奶奶眼鏡的照片也PO上來，自誇「很可愛」，雖然「神反轉」的情節稍稍自黑了一下，但也用真性情與粉絲博感情，讓粉絲認證「俏皮又可愛」。

▲拍攝同一組照片時，謝金燕還有一個造型是鬆獅頭，配老奶奶金鍊眼鏡，復古模樣秒變摩登辣妹，大反轉讓人驚呆。（圖／翻攝謝金燕粉絲專頁）



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本季謝金燕的時裝周出巡，行程才到一半，但她都留下讓人印象深刻的辣照。在紐約時，西裝內單穿黑色Bra，兩道深深海溝線，就已經預告此行大家眼睛要睜大點！果然後續「姐姐」辣度不減，轉場到布魯克林大橋街拍時，MICHAEL Michael Kors虎紋拼接皮衣下單穿黑色運動胸罩，露出傲人腹肌，還加滿秀OFF-WHITE蕾絲褲頭，大辣等級的尺度，真的太狂。

▲謝金燕上周在紐約時裝周就用行動預告，一連串的「姐姐」發糖給福利的時間到囉！（圖／翻攝謝金燕粉絲專頁）



▲謝金燕在紐約時裝周時，就很常用黑色BRA這招，還能秀緞練有素的緊實腹肌，太有看頭。（圖／翻攝謝金燕粉絲專頁）