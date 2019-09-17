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倫敦時裝周／謝金燕下半身失蹤挺詹朴　對上國師唐綺陽

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▲倫敦時裝周詹朴。（圖／翻攝謝金燕IG）

▲謝金燕穿著不對稱西裝與長靴，又帥又辣。（圖／翻攝謝金燕IG）

記者林明瑋 / 綜合報導

台灣設計師詹朴在倫敦時裝周發表同名品牌APUJAN的2020春夏系列，這次的嘉賓是國師對上姐姐，超有份量。國師唐綺陽的服裝用星空元素呼應星座大失身份，姐姐謝金燕穿不對稱西裝外套搞下半身失蹤，招牌長腿超迷人。

▲倫敦時裝周詹朴。（圖／品牌提供）

▲唐綺陽赴倫敦為APUJAN的大秀站台。（圖／品牌提供，以下同）

APUJAN的2020春夏系列主題是「怪奇的時間盜賊」(A Strange Thief of Time) ，講的是時間流逝、被偷走的時間、時間觀察者等等，有些抽象，轉換到服裝上有了具象的時鐘、恐龍骨骸、星星，把歷史的印記與科幻的想像放在一起，唐綺陽形容這是場「很天王星的秀」，她說：「好像跟著進入另一個時空與世界，是很神奇的體驗。」

▲倫敦時裝周詹朴。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周詹朴。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周詹朴。（圖／品牌提供） ▲倫敦時裝周詹朴。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周詹朴。（圖／品牌提供）

▲APUJAN以「怪奇的時間盜賊」為系列主題。

這回的「怪奇的時間盜賊」，似是與2019秋冬季的「偵探遊戲」有些連結，一頁頁的小說布滿服裝，便是先前就有的想法，重新詮釋表現更有力道，具有實驗性質的針織是招牌之一，變成帽飾也很吸睛，模特兒腳上的鞋，是APUJAN與NIKE合作的搭配球鞋，恐龍背脊、一頁小說都出現在上面，令人驚喜也很想買到。

▲倫敦時裝周詹朴。（圖／品牌提供）

▲一頁頁的小說變成洋裝。

▲倫敦時裝周詹朴。（圖／品牌提供）
▲具有實驗性質的針織是招牌之一。

謝金燕穿上APUJAN不對稱西裝外套搭配JIMMY CHOO長靴，她po文寫道：「走起路來散發的魔力……OMG……沒親眼所見你絕不相信。」並下了hashtag「回頭率」、「姐你也太會搭」，顯然對這一身相當滿意。她當時尚咖不是當假的，紐約時裝周結束立刻飛往倫敦繼續行程，不但看秀還街拍美照，十分用心，接下來還會往米蘭、巴黎，巡迴整個時裝周。

▲倫敦時裝周詹朴。（圖／品牌提供）

▲謝金燕在APUJAN秀場。

▲倫敦時裝周詹朴。（圖／品牌提供）

▲蘇打綠的家凱（左）也到場支持詹朴。

關鍵字：

倫敦時裝周, 詹朴, APUJAN, 謝金燕, 唐綺陽, 國師, 姐姐, 家凱
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