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一撒嬌就讓男生很難抵擋的3個星座女！雙子反差魅力大

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編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash

有句話說「會撒嬌的女人最好命」，因為大部分男生還是很吃女生撒嬌這一套啊！撒嬌撒得好，不僅能促進兩人感情，還能避免衝突、化解不愉快，讓另一半更愛你，尤其以下3個星座女，撒嬌技能可說是點滿，一撒起嬌來，沒幾個男生可以抵擋得住。

▲一撒嬌男生很難抵擋的3個星座女。（圖／翻攝unsplash）

雙子座

雙子座的善變大家都知道，容易缺乏耐心，反應靈敏、思想上也很跳躍，所以大部分人都很難跟上她們的思考，可就算如此，天生善於交際的雙子女也很懂得拿捏情侶間的相處模式。對於兩人相處，她們不會事事都順著對方，遇到意見不同時，她們該退讓的時候就會退，不該退的時候，就會適時地運用撒嬌功力，軟化對方。尤其雙子座這種平常看似桀驁不遜又難以捉摸的女生，一旦撒嬌起來，這種反差魅力對男生來說可是很難抵擋的。

▲一撒嬌男生很難抵擋的3個星座女。（圖／翻攝unsplash）

巨蟹座

天性親切、柔和的巨蟹座一直都是很隨和的星座，尤其是巨蟹女，在外人面前總是表現著一副很客氣、溫柔有禮貌的樣子，在親近的人面前才會表現出活潑、傲嬌的一面。在感情上，若是跟另一半發生爭執時，她們通常也是退讓的那一方，以最大的包容心去對待，但她們偶爾也會有不想順著對方的時候，這時候她們就會利用女生最大的優勢，跟另一半撒嬌，溫柔似水的巨蟹女撒起嬌來，可真是大部分男生都很難招架得住的。

▲一撒嬌男生很難抵擋的3個星座女。（圖／翻攝unsplash）

雙魚座

感情豐富、天性浪漫的雙魚女可說是所有星座中，最能把撒嬌技能用得淋漓盡致的星座了，可以說是天生的撒嬌小能手！尤其是戀愛期間，她們大多給人很隨和、很好說話的印象，而且大部分時候，她們都是比較配合另一半的那一方，習慣順著對方，聽從對方，要是遇到不想退讓的事，她們也不會硬碰硬，而會利用撒嬌讓另一半心軟。所以就算和情人吵架了，她們也會撒撒嬌，讓大事化小小事化無，畢竟，一般男生還真的很難抵擋雙魚女的撒嬌攻勢。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 撒嬌
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