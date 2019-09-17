陶晶瑩購物失心瘋李李仁也抱怨！婚後用一招跟老公聰明「討包」

▲陶晶瑩出席團團微風南山開幕，教所有女人用這招得到心儀包包。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

複合式精品店團團不斷為台灣時尚注入新元素，現在也宣佈正式進軍微風南山。於17日晚間請來陶晶瑩空降全新概念店，陶子姐直接頂著爆炸頭，穿著佈滿門把的創意服飾登場，她也分享自己的購物經，「很常買到老公也抱怨。」

▲陶晶瑩與詹仁雄一同現身團團微風南山全新概念店。（圖／記者黃克翔攝）

綜藝一姐陶晶瑩在主持、歌唱圈都頗有個人特色，這次為團團全新概念店站台，頂著宛如愛因斯坦一般的亂髮，對著鏡頭比出狂野的手勢。她也俏皮表示，「這個世界需要多一些瘋狂，才能用個人態度創造時尚。」

陶晶瑩坦言自己就是品牌愛好者，特別偏愛創新大膽的服飾，就像今天的門把裝，讓人很想握上來開門。隨後，陶晶瑩直接爆料，「我屬於失心瘋購物類型，特別是跟姐妹逛街，會完全失去理智。」除此之外，店內的裝潢也十分吸睛，更瘋狂的舉動還有，「曾經在團團買過要價破6位數的燈，只是家中飾品而已，不過太美了，所以沒有多做考慮就買下。」

▲陶晶瑩常常失心瘋購物，就愛大膽時尚風。（圖／記者黃克翔攝）

當然陶晶瑩也表示，「老公常抱怨我買太多，所以我們在結婚14周年時，跟他說有一款包我找不到。結果老公親自出馬尋找，最後當然是直接送上了該款包。」其實根本沒有找不到這件事，聽完這招所有女人都該學習。

▲團團微風南山概念店以黑白風格打造，並且提供獨賣商品。（圖／記者黃克翔攝）

團團微風南山概念店以黑白色呈現簡約風格，由空間設計師宋安、宋安父女聯合打造，賦予空間更多的生命力。喜事集團營運長宋安也表示，「由於位在信義，所以南山店會挑選更多較為女性化的名媛精品。」同時也獻上獨賣的巴黎時裝品牌PACO RABANNE、美國ALTUZARRA、VETEMENTS等商品，提供全新購物體驗。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 17 日 上午 4:41 張貼

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