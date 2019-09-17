fb ig video ETtoday search mobile

陶晶瑩購物失心瘋李李仁也抱怨！婚後用一招跟老公聰明「討包」

> >

▲陶晶瑩出席團團微風南山開幕，教所有女人用這招得到心儀包包。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

複合式精品店團團不斷為台灣時尚注入新元素，現在也宣佈正式進軍微風南山。於17日晚間請來陶晶瑩空降全新概念店，陶子姐直接頂著爆炸頭，穿著佈滿門把的創意服飾登場，她也分享自己的購物經，「很常買到老公也抱怨。」

▲▼ 團團微風南山開幕Party-詹仁雄,陶晶瑩。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼團團微風南山開幕Party-陶晶瑩。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼團團微風南山開幕Party-陶晶瑩。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼團團微風南山開幕Party-陶晶瑩。（圖／記者黃克翔攝）

▲陶晶瑩與詹仁雄一同現身團團微風南山全新概念店。（圖／記者黃克翔攝）

綜藝一姐陶晶瑩在主持、歌唱圈都頗有個人特色，這次為團團全新概念店站台，頂著宛如愛因斯坦一般的亂髮，對著鏡頭比出狂野的手勢。她也俏皮表示，「這個世界需要多一些瘋狂，才能用個人態度創造時尚。」

陶晶瑩坦言自己就是品牌愛好者，特別偏愛創新大膽的服飾，就像今天的門把裝，讓人很想握上來開門。隨後，陶晶瑩直接爆料，「我屬於失心瘋購物類型，特別是跟姐妹逛街，會完全失去理智。」除此之外，店內的裝潢也十分吸睛，更瘋狂的舉動還有，「曾經在團團買過要價破6位數的燈，只是家中飾品而已，不過太美了，所以沒有多做考慮就買下。」

▲▼團團微風南山開幕Party-陶晶瑩。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼團團微風南山開幕Party-陶晶瑩。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼團團微風南山開幕Party-陶晶瑩。（圖／記者黃克翔攝）

▲陶晶瑩常常失心瘋購物，就愛大膽時尚風。（圖／記者黃克翔攝）

當然陶晶瑩也表示，「老公常抱怨我買太多，所以我們在結婚14周年時，跟他說有一款包我找不到。結果老公親自出馬尋找，最後當然是直接送上了該款包。」其實根本沒有找不到這件事，聽完這招所有女人都該學習。

▲▼團團微風南山開幕Party場景。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼團團微風南山開幕Party場景。（圖／記者黃克翔攝）

▲團團微風南山概念店以黑白風格打造，並且提供獨賣商品。（圖／記者黃克翔攝）

團團微風南山概念店以黑白色呈現簡約風格，由空間設計師宋安、宋安父女聯合打造，賦予空間更多的生命力。喜事集團營運長宋安也表示，「由於位在信義，所以南山店會挑選更多較為女性化的名媛精品。」同時也獻上獨賣的巴黎時裝品牌PACO RABANNE、美國ALTUZARRA、VETEMENTS等商品，提供全新購物體驗。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

陶晶瑩, 團團, TUANTUAN, 微風南山, 精品
fashion.net

熱門文章

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

試・開箱／GUCCI唇膏出了58色！米開理紅、玫瑰粉超美

香奈兒珠寶不對稱才美　彗星劃過耳際酷酷的

41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感

倫敦時裝周／貝克漢全家高顏值看秀　哈珀穿「媽媽特製碎花裙」變成熟

吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

林柏宏愛死花襯衫！誇海口ALLSAINTS每件都穿過　買到變VIP

倫敦時裝周／台灣設計師黃薇用「強迫症」驚艷全球

2020年Air Jordan開賣時間表！經典芝加哥、混血新色接連登場

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

倫敦時裝周／台灣設計師用「強迫症」驚艷全球　模特兒亂髮大秀崩壞美

韓妞Youtuber實測IU「緊急」減肥食譜　3天減3公斤、消水腫有感更上鏡

吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

混搭「運動鞋」持續流行中！4種最夯款式　日本女生搶著穿 周杰倫新歌女主角三吉彩花美翻！「爆乳中空裝」出席時裝周反差超大 日本網站瘋傳！3秒測出妳的「傲嬌指數」，單身其實有原因 41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感　出手大器兩色全包 小凱老師：香水除了噴手腕、耳後，懂噴「頭頂」才是專家 【奧斯塔羅】外向的人最適合火象星座！測哪個星座的伴侶比較適合你？ BURBERRY快閃販售又來了！這次是腰包　9／17開搶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面