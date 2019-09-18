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快來了解！3款最新「受損髮神器」，養出好髮質

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▲▼「3款」受損髮神器，快來了解。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲頻繁染燙又想要維持蓬鬆光澤，需要好好從保養下功夫。（圖／翻攝自IG/skuukzky）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

根據調查，全台每3個女生，就有1人有受損髮困擾，乾燥、分叉、失去彈性光澤是最常見的秀髮養護困擾，除了生活壓力作息和日曬，過度吹整和染燙都會讓髮質搖搖欲墜，光澤柔順秀髮且擁有蓬鬆頂部空氣感是大家的願望，善選換季頭髮養護產品，妳也能輕鬆達成天使光圈。

▲▼「3款」受損髮神器，快來了解。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲絲漾博賦活藜麥黃金髮膜，250ml ，1,800元。

巴黎萊雅以「黃金藜麥」為成分，打造最強絲漾博賦活藜麥系列，藜麥是天然營養強化劑，修復頭髮皮質層的螺旋蛋白纖維，同時補充流失的細胞間質、恢復頭髮健康彈性，維生素E則有助於平衡頭皮油脂，於表層形成適度薄膜，減少拉扯斷裂。

▲▼「3款」受損髮神器，快來了解。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲草本深層修護精華油，100ml，1,400元。

L’OCCITANE將植物精華油運用於頭髮護理，草本修護系列，以完美比例揉合歐白芷、薰衣草、天竺葵、伊蘭伊蘭與甜橙5種精華油為基底，添加兩大卓越護髮天然成分向日葵籽油與黑燕麥胺基酸，展現植物精華油極致修護，揮別乾燥分岔。

▲▼「3款」受損髮神器，快來了解。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲檞香保濕洗髮精，200ml，1,000元、檞香保濕潤髮乳，200ml，1,000元。

AVEDA最新推出的檞香保濕系列，內含冰島苔蘚可挾帶比自身兩倍重的水份，幫助維持髮絲柔軟彈性。僵硬毛燥的髮絲重獲新生。
為追求更優質的洗髮感受，洗髮精的質地特別減少了25%含水量。用高濃度鎖水配方給乾燥髮絲加倍呵護，並同時提升泡泡的清爽質地，保濕與清潔效果同時增強。

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關鍵字：

護髮, 洗護, 受損, 蓬鬆, 柔順, 髮質
fashion.net

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