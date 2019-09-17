安心亞擇偶條件超長　總結一句「和天梭潛水錶一樣霸氣」

▲安心亞出席天梭表台北101概念店開幕活動。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（TISSOT）全球唯一「時空概念店」進駐台北101購物中心，今正式開幕，女星安心亞以優雅禮服搭配全球首發的Seastar 1000海星系列自動款潛水腕錶亮相。明日是她34歲生日，品牌貼心獻上蛋糕，她透露生日願望是考上潛水執照、學會游泳，願望清單上竟沒有招正桃花的選項。

▲安心亞透露擇偶條件是像天梭潛水錶一樣穩重、牢靠。（圖／品牌提供，以下同）

問及生日計畫，安心亞表示今晚陪今天生日的媽媽慶生，明天她則要健身度過生日。自稱空窗很久的她，雖然生日願望沒說出覓得另一半，倒是大方開出擇偶條件，「我希望找到一個和（天梭）海星系列潛水錶一樣特質的男生，外表強壯、堅固、霸氣、優雅、時尚，內心穩重、穩固」。

▲安心亞於天梭表「時空概念店」特別設計的運動牆前留影。

讓愛玩水的安心亞有無比安全感的Seastar 1000海星系列自動款潛水腕錶，是天梭表慶祝嶄新概念店開幕、全球首發的熱騰騰新錶，設計出自去年大賣的潛水錶，但改以玫瑰金PVD玫瑰金錶殼搭配黑色陶瓷錶圈與黑色橡膠帶，裝載動力儲存80小時的Powermatic 80自動上鍊機芯，防水300米。

▲Seastar 1000海星系列自動款潛水腕錶，26,700元。

而天梭表嶄新形象的時空概念店，以品牌連結深厚的運動為設計靈感來源，特別規劃Sports Wall運動牆，裝飾許多由天梭表擔任官方時計的國際賽事代表物品，高處還擺放全球代言人NBA球星Klay Thompson的親筆簽名籃球，讓錶迷逛店也能領略品牌重要DNA。

▲天梭表全球唯一「時空概念店」進駐台北101購物中心。