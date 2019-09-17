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温貞菱站台UNIQLO瘦4公斤又變小黑人　林哲熹一見坦言「被嚇到」

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▲▼UNIQLO優衣褲ATT 4 Fun專賣店開幕。（圖／UNIQLO）

▲温貞菱、林哲熹為UNIQLO新店站台。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

温貞菱、林哲熹今（9／17）為日系平價服飾品牌UNIQLO（優衣庫）ATT 4 Fun新店剪綵站台，兩人穿上U系列現身。温貞菱到場一看林哲熹穿的芥末黃外套，大讚「帥度有Double」，不斷慫恿好友買單，讓林哲熹忍不住手滑買單。

▲▼UNIQLO優衣褲ATT 4 Fun專賣店開幕。（圖／UNIQLO）

▲兩人體驗了UTme!客製UT服務，温貞菱甚至工作結束後直接穿著回家，看得出來超喜歡。（圖／品牌提供）

温貞菱近期都在南台灣拍戲，為戲積極助曬又瘦4公斤，成了「小黑人」！讓許久未見的林哲熹坦言：「有一點嚇到，但不好意思問，想說是不是今天燈光的問題。」温貞菱笑說，跟朋友出去吃飯的時候，友人也無法適應，一個轉頭再回神就忍不出脫口而出「我真的被妳嚇到！」她表示素顏時比現在看起來還更黑。

▲▼UNIQLO優衣褲ATT 4 Fun專賣店開幕。（圖／UNIQLO）

▲温貞菱、林哲熹在紀念明信片區玩了許久。（圖／品牌提供）

UNIQLO拿下ATT門面513坪大店，是全台第70間店舖，也是今年品牌內部傾注超多資源的重頭戲，結合在地特色營造文青氣息，如與誠品選書聯手營造人文味，TOOLs to LIVEBY禮拜房文具讓消費者能壓印戳章製作明信片紀念，也與捷安特（GIANT）合作打造聯名車款，並上架全球《LifeWear》雜誌等，都讓服裝店不只是服裝，更將其延伸到生活風格美學上。

▲▼UNIQLO優衣褲ATT 4 Fun專賣店開幕。（圖／UNIQLO）

▲▼UNIQLO優衣褲ATT 4 Fun專賣店開幕。（圖／UNIQLO）

▲UNIQLO與許多台灣在地品牌合作，如誠品選書等，共同打造充滿文青味的店舖。另外，也為服飾店不只是服飾店，更是生活美學的延伸，做了最佳示範。（圖／品牌提供）

9月20日（本周五）正式對外營業的ATT店，與位在統一時代百貨內的台灣1號店，僅僅相隔2條街，兩間店的區隔與定位，讓人好奇，也考驗著UNIQLO在信義蛋黃區，能否順利用兩間店攜手把餅做得更大。

▲▼UNIQLO優衣褲ATT 4 Fun專賣店開幕。（圖／UNIQLO）

▲UNIQLO在ATT開出台灣第70間店，與1號店僅隔兩條街。（圖／品牌提供）

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如今，先從比照日本銀座、吉祥寺專賣店的外觀與設計出發，店外有超大LED螢幕，店內有摩登好拍的UT光廊，並打出台灣首間結合在地特色的文青風格特色店舖，同時強調設計聯名款系列，瞄準注重流行的年輕客群與想感受台灣味的國際客。統一時代店舖則以親子與過路客為主力，童裝與能快手結帳的一包式商品則較多。

▲▼UNIQLO優衣褲ATT 4 Fun專賣店開幕。（圖／UNIQLO）

▲▼UNIQLO優衣褲ATT 4 Fun專賣店開幕。（圖／UNIQLO）

▲▼UNIQLO優衣褲ATT 4 Fun專賣店開幕。（圖／UNIQLO）

▲UNIQLO拿下ATT門面後，將這間逾500坪的3層樓店鋪，打造成有台灣特色的專賣店，同時也將聯名系列比重拉高，強化時尚感，目標鎖定年輕熱愛潮流時尚的客群。（圖／品牌提供）

關鍵字：

UNIQLO, 優衣庫, 快時尚, 平價時尚, ATT 4 Fun, ATT, 温貞菱, 溫貞菱, 林哲熹, 時尚穿搭, 瘦身
fashion.net

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