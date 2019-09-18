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日本「夜店風拳擊俱樂部」b-monster登台　45分鐘燃燒1000卡

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▲▼b-monster。（圖／翻攝b-monster官方IG）

▲日本「夜店風拳擊俱樂部」b-monster月底正式登台。（圖／翻攝官方IG）

記者張妤瑄／台北報導

不景氣加上電商崛起等因素，近年百貨業找到的解方是從美食下手，拉高美食佔比提高人流，進而帶動全館業績。根據2019年KPMG全球零售業趨勢調查，「體驗式銷售」成為主流，9成千禧世代願意花錢在體驗活動上，如演唱會、運動健身等，有7成認為助於跟朋友建立感情。

▲▼ 新光三越「社交經濟」。（圖／新光三越提供）

▲新光三越喊出「社交經濟」口號，信義店4館共有5,000坪社交空間，包含餐飲、運動空間等。（圖／業者提供）

新光三越喊出「社交經濟」的口號，信義新天地4館共計有5,000坪Social Space（社交空間），在購物逛街功能外，跟朋友聚會，一起享受美食、喝杯小酒聊天；揪團三對三打籃球等，都能在新光三越發生。A9館從東京引進夜店風拳擊健身俱樂部b-monster，每日營業時間達16.5小時，是全新王牌。

▲▼b-monster。（圖／翻攝b-monster官方IG）

▲「夜店風拳擊俱樂部」前所未聞，讓b-monster3年前在日本開幕就大受歡迎。（圖／翻攝官方IG）

b-monster於3年前（2016）在日本銀座開幕第一間店，夜店風的拳擊健身俱樂部，給人耳目一新的全新運動體驗，在日本是連傑尼斯偶像如V6團員等，都會去運動的健身俱樂部。3年來在日本展店9間、去年起（2018）進軍上海接連開幕3店，今年9月正式在台北插旗，首店就落腳A9館5樓。

▲▼b-monster。（圖／翻攝b-monster官方IG）

▲一堂課45分鐘，號稱能一口氣燃燒1,000大卡。（圖／翻攝官方IG）

b-monster台灣首店採用日本銀座店的布魯克林工業風復古店裝，更衣室內放置dyson精品級吹風機，並備有能看到台北101美景的休息空間。開幕期間邀請2位日本教練來台教學，其他師資陣容則為到日本受訓4個月的台灣教練。

▲▼ 新光三越「社交經濟」。（圖／新光三越提供）

▲b-monster台灣首店踩日本首店銀座店的布魯克林工業風裝潢。（圖／業者提供）

未來，每日早晨7點45分第一堂課開課，最後一堂課超過午夜12點。b-monster海外事業部史天音指出，夜店風的拳擊課程風靡日本，就連早上10點前的課都是一位難求，為了在「上班前」來上課，10點前與「下班後」晚上6點後的課，都是大熱門。

▲▼ 新光三越「社交經濟」。（圖／新光三越提供）

▲b-monster開幕期間邀請兩位日本師資來台，台灣則有12位到日本受訓4個月的專業教練。（圖／業者提供）

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9／25（三）～9／27（五）更在信義香堤廣場打造縮小版夜店風拳擊場，每天12場15分鐘的體驗課程，讓民眾能搶先感受。螢光潑墨沙包，揮拳同時也能看到網美風景像，預計會吸引許多熱愛運動的網美、網帥前往運動打卡。

▲▼ 新光三越「社交經濟」。（圖／新光三越提供）

▲下周將在信義區舉辦快閃體驗。（圖／業者提供）

關鍵字：

新光三越, 社交經濟, 餐酒館, 深夜食堂, b-monster, 健身房, 運動
fashion.net

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