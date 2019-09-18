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肌研打造開架版青春露！「糀潤」發酵美肌力　一敷透亮光滑更細緻

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▲肌研打造開架版青春露 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲。(圖／記者張毓容攝)

記者張毓容／台北報導

一直以親民平實價錢和不輸專櫃的穩定保養效果，深受許多小資女、網友喜愛的日本開架保養品牌肌研，近日即將推出旗下「最高端」的全新系列「肌研糀潤」，以日本傳統清酒釀造過程中的發酵力，幫助肌膚突破現狀，更加年輕、細緻又透亮，其中最受注目的修護精華水，簡直就是「開架版青春露」的化身。

▲肌研打造開架版青春露 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲。(圖／品牌提供)

隨著年齡增長，肌膚會開始出現乾紋、粗糙、暗沉等各種狀況，不僅摸起來不再滑嫩，也讓自己看起來多了好幾歲。為滿足不同階段肌膚需求，肌研從日本傳統清酒釀造得到啟發，結合日本樂敦製藥研發科技，精心打造全新「肌研糀潤」系列。

清酒是日本最具代表性的酒類，釀造一瓶頂級清酒，除了需要清澈水源、優質稻米，發酵過程中「糀」的品質和作用更是關鍵要素。「糀」音同花，即是漢字裡的「麴」，是日本傳統清酒釀造過程中白米發酵而成。肌研從「糀」中萃取出「白糀酵源精華」，蘊含白米發酵後的美肌成分-維他命、胺基酸和礦物質，能促進肌膚新陳代謝，並深層調理修護，有效提升保水度、細緻度，正是肌膚光滑透亮、細緻年輕的秘密。

▲肌研打造開架版青春露 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲肌研 糀潤賦活修護精華，110ml，NT$900。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

結合日本傳統釀酒工藝的「肌研糀潤」全系列無添加香料、色素、礦物油，散發日本清酒的天然甘香，共推出一支液態精華水和兩款凝霜。其中，具有高效保水力的精華液「糀潤賦活修護精華」能層層滲透保濕及修護肌膚，回復肌膚細緻潤澤觸感，並迅速滲透不粘膩，改善乾燥暗沉細紋，讓肌膚由內而外呈現晶瀅透亮的光采。清爽的液態質地也很適合拿來濕敷，讓肌膚更能透出光感，根本就是開架平價版「青春露」。

▲肌研開架版青春露。（圖／品牌提供）

▲肌研 糀潤賦活雪凝霜，50g，NT$950；糀潤賦活雪凝晚霜，50g，NT$1,100。（圖／品牌提供）

另外兩款質地大不相同的凝霜，「糀潤賦活雪凝霜」是猶如雪花般輕盈柔軟的凝霜質地，可針對乾燥、細紋深層滋潤，恢復細緻柔滑膚觸，清爽的質地適合早上、天氣較炎熱時使用，或是肌膚較易出油的人；而「糀潤賦活雪凝晚霜」則是濃潤的乳霜質地，可深層滋潤保水減少細紋，更結合晚安面膜功效，可於夜間厚敷幫助修護受損肌膚。

▲肌研打造開架版青春露 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲肌研開架版青春露。（圖／記者張毓容攝）

▲雪凝晚霜是濃潤的乳霜質地，較為滋潤濃潤；雪凝霜則是輕盈的雪花凝霜質地。（圖／記者張毓容攝）

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關鍵字：

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