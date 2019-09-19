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MARVEL RUN漫威路跑來了！9／20報名　空間寶石、無限手套變身完賽獎盃

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編輯／Duke

漫威影業（Marvel Studio）自2008年推出《鋼鐵人》以來，旗下所拍出的超級英雄電影票房蒸蒸日上，而今年的《復仇者聯盟4》也將漫威帶向頂峰。繼先前的漫威80周年快閃店後，近期再度有相關活動出現，不過，這次不賣東西，而是改用獎勵的方式，因為「MARVEL RUN漫威主題路跑」活動即將登陸台灣囉！

▲「MARVEL RUN漫威主題路跑」。（圖／翻攝自伊貝特報名網、Hot Toys官網）

▲「MARVEL RUN漫威主題路跑」活動即將登陸台灣。（圖／翻攝自伊貝特報名網）

由台灣華特迪士尼（Disney）主辦的「MARVEL RUN漫威主題路跑」活動，將會分為北、中、南3個場次，而舉辦城市依序為台中、高雄以及台北。有別於其他路跑活動，此次的「MARVEL RUN漫威主題路跑」設有超級英雄拍照區，而各位可以按照自己喜歡的角色去Cosplay，並且只要參賽都可以獲得限定商品，包括號碼布、限定T-Shirt、帽子、護腕、頭帶等。

▲「MARVEL RUN漫威主題路跑」。（圖／翻攝自伊貝特報名網、Hot Toys官網）

▲場次分為台中、高雄以及台北。（圖／翻攝自伊貝特報名網）

▲「MARVEL RUN漫威主題路跑」。（圖／翻攝自伊貝特報名網、Hot Toys官網）

▲參賽都可以獲得號碼布、限定T-Shirt、帽子、護腕、頭帶等限定周邊。（圖／翻攝自伊貝特報名網）

只要於報名的場次完賽後，還會有專屬的獎牌與寶石，台中、高雄以及台北對應的角色與寶石，分別為美國隊長與空間寶石、奇異博士與時間寶石、黑寡婦與靈魂寶石。另外，除了前3名的選手以外，3個場次都報名且完賽的參加者，還可以獲得限定版的薩諾斯無限手套獎盃，並且可以將寶石放在手套上喔！

▲「MARVEL RUN漫威主題路跑」。（圖／翻攝自伊貝特報名網、Hot Toys官網）

▲擁有空間傳送、扭曲或重新排列空間能力的空間寶石，由美國隊長鎮守。（圖／翻攝自伊貝特報名網）

▲「MARVEL RUN漫威主題路跑」。（圖／翻攝自伊貝特報名網、Hot Toys官網）

▲能參透並扭轉未來時間的時間寶石，由奇異博士配戴。（圖／翻攝自伊貝特報名網）

▲「MARVEL RUN漫威主題路跑」。（圖／翻攝自伊貝特報名網、Hot Toys官網）

▲需付出犧牲代價才能換取的靈魂寶石，由黑寡婦代表。（圖／翻攝自伊貝特報名網）

▲「MARVEL RUN漫威主題路跑」。（圖／翻攝自伊貝特報名網、Hot Toys官網）

▲「MARVEL RUN漫威主題路跑」。（圖／翻攝自伊貝特報名網、Hot Toys官網）

▲限定版薩諾斯無限手套獎盃。（圖／翻攝自伊貝特報名網）

即將舉行的「MARVEL RUN漫威主題路跑」活動，將在2020年4月登場，而台中、高雄以及台北開跑的日期為4／11、4／18、4／25，其中，報名時間則在今年9／20的早上10點開放登記，有興趣參賽的朋友，都可以到伊貝特報名網看更多的資訊。

此外，隨著《復仇者聯盟4》的上映，知名玩具商Hot Toys便替電影中的角色打造多款人偶，而「鋼鐵愛國者」正是近期將會登陸台灣販售的人偶。由Hot Toys打造的「鋼鐵愛國者」人偶，不僅塗料以及細節到位，同時，還具備超過30 個可動關節，並有6個可發光裝置，其中，只要購買這次的「鋼鐵愛國者」人偶，便會附贈飾演詹姆斯羅徳的唐奇鐸（Don Cheadle）的逼真頭雕。

▲「MARVEL RUN漫威主題路跑」。（圖／翻攝自伊貝特報名網、Hot Toys官網）

▲Hot Toys打造的「鋼鐵愛國者」人偶。（圖／翻攝自Hot Toys官網）

目前此款「鋼鐵愛國者」人偶已經開放預購，並預計在2021年第一季發貨，而預購價為台幣13,100元，建議售價為台幣14,600元，有興趣的朋友都可以在9／22預購截止日前登記。

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關鍵字：

MARVELRUN, 漫威路跑, 鋼鐵人, 復仇者聯盟4, 台灣, 迪士尼, 美國隊長, 空間寶石, 奇異博士, 時間寶石, 黑寡婦, 靈魂寶石, 薩諾斯, 無限手套, HotToys, 鋼鐵愛國者
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