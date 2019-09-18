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米蘭直播／PRADA大秀9／18晚上10點登場　跟宣美、松田翔太一起看秀

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▲PRADA的2020春夏秀在米蘭登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

2020春夏米蘭時裝周開鑼，PRADA將在台北時間9月18日晚上10點辦秀，地點選在PRADA藝術基金會，目前釋出的預告影片中，各式鮮明的色塊組成了幾何圖形、建築輪廓，與新系列有什麼連結，令人相當好奇，想知道答案，記得屆時點回來這裡看直播。

▲米蘭時裝週PRADA。（圖／翻攝PRADA IG、松田翔太IG）

▲米蘭時裝週PRADA。（圖／翻攝PRADA IG、松田翔太IG）

▲日本男星松田翔太在IG上po文提到，米蘭還是夏天。（圖／翻攝shota_matsuda IG）

許多明星都將參與PRADA的2020春夏秀，日本男星松田翔太在IG上po出在米蘭的照片，有大教堂，也有他坐在樹下的愜意照片，他的名模老婆秋元梢也同行，韓國歌手李宣美也是嘉賓，她出發時在機場穿著風衣與熱褲、手拿PRADA鍊帶包，簡單又有個性。

▲韓國女星李宣美出發到米蘭參加PRADA大秀。（圖／翻攝宣美IG）

大陸男星蔡徐坤是品牌大使，自然會出席大秀，「姐姐」謝金燕剛結束倫敦時裝周的行程，立刻轉往米蘭，從PRADA開始繼續看秀，令人佩服她大腳跨入時尚圈的精神與作為。

PRADA的2020春夏秀在米蘭時間9月18日下午4點登場，也就是台灣的9月18日晚上10點，忙碌了一整天，適合看時裝周的直播，好好放鬆一下，還能接收零時差的新資訊。

▲米蘭時裝週PRADA。（圖／品牌提供）

▲PRADA釋出的預告，是色塊組成建築般的輪廓。（圖／品牌提供）

關鍵字：

直播, 米蘭時裝周, PRADA, 松田翔太, 宣美, 李宣美
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