一出油就洗臉？有酒精成份就不好？皮膚科醫師破解保養4大迷思

網路資訊發達的現在，不只美妝保養品的口碑評價一搜就有，就連美妝、保養相關的疑難雜症解答也都找得到！你一定也有聽說過這幾個網路上流傳已久的保養小撇步，像是冷水洗臉、眼霜太油會長肉芽等等，大家說起來都頭頭是道，好像很有道理，但真的是這樣嗎？快來聽聽皮膚科醫師怎麼說！



用冷熱水交替洗臉能縮毛孔？



只有暫時效果，而且容易刺激皮膚！

應該很多人都聽過，用冷水洗臉或是冷熱水交替洗臉可以幫助縮小毛孔的說法，但其實，不論是冷熱水交替或是用冷水洗臉，都只能暫時的讓毛孔變小，等皮膚溫度恢復正常後，毛孔又會回復到原來的樣子，這樣做不僅無法有效收縮毛孔，還會使皮膚受到刺激，容易變得脆弱敏感！臺安醫院皮膚科主任曾德朋就提醒，勿使用太熱或太冰的水洗臉，以與體溫相近的水溫即可。



含酒精類的保養品就一定不好？



酒精不一定是壞東西！

就像矽靈之於洗髮精，很多人一聽到保養品裡含有酒精就聞之色變，但其實添加酒精不一定不好，肌膚敏感也不一定跟它有關！知名皮膚科醫師邱品齊就曾說過：「酒精揮發性高，使用在臉上很快就不見了，除非是大量接觸高濃度、長時間敷用，或是敏感性膚質，不然一般化妝品中的酒精要造成皮膚問題機會很低。」

有些保養品因為成分的獨特性，必須藉由酒精作為溶劑，才能使保養成分得以釋出被有效利用，只要濃度在合理範圍內，酒精甚至還是個好東西！像是酒精對油性肌膚來說是非常友好的，酒精具有清涼感，不僅能有效控油，還有收斂的作用；另外，酒精也有穩定植物活性作用，添加少量酒精，可提高保養品穩定性，幫助降低防腐劑用量。



油性肌應該要多多洗臉？



過度清潔反而會越洗越油！

一定很多油皮星人都有這個習慣：只要臉上出油了就想洗臉，或是覺得自己這麼會出油，那就多洗幾次臉好了…Oh No～快改掉這個壞習慣！雖然洗臉可以去除油光，讓肌膚恢復清爽，但洗臉洗太多次，過度清潔會洗掉肌膚原有的皮脂膜，導致肌膚水分過度流失，反而會刺激皮脂腺分泌更多油脂來保護皮膚，導致出油更旺盛，越洗臉越油！最好的方式是適當清潔，一天最多3次（中間可以穿插1、2次清水清洗），並做好補水保濕，讓肌膚油水平衡。



會長脂肪粒是因為眼霜太油？



主要是因為肌膚本身有狀況。

很多人一看到眼周冒出俗稱肉芽的脂肪粒，就會立刻懷疑自己的眼霜是不是太油！但其實脂肪粒出現的原因，大多是因為眼周肌膚處於發炎狀態或是有小傷口，皮膚在修復這些小傷口時，形成過多的角蛋白，就變成我們看到的脂肪粒。當然，眼霜太油也不好，但長脂肪粒的最主要原因通常都是因為平時沒做好防曬或是護膚手法不當，導致肌膚發炎，是皮膚本身出狀況，不要再讓眼霜揹黑鍋了！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@waso_official、@emisuzuki_official、@ozomisasaki_official



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別再誤會它！酒精不一定是壞東西，肌膚敏感可能和你「這樣做」有關！