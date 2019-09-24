fb ig video ETtoday search mobile

一出油就洗臉？有酒精成份就不好？皮膚科醫師破解保養4大迷思

> >

▲▼ 冷水洗臉縮毛孔？眼霜太油長肉芽？皮膚科醫師幫妳破解4大保養謠言。（圖／Bella儂儂提供）

網路資訊發達的現在，不只美妝保養品的口碑評價一搜就有，就連美妝、保養相關的疑難雜症解答也都找得到！你一定也有聽說過這幾個網路上流傳已久的保養小撇步，像是冷水洗臉、眼霜太油會長肉芽等等，大家說起來都頭頭是道，好像很有道理，但真的是這樣嗎？快來聽聽皮膚科醫師怎麼說！

用冷熱水交替洗臉能縮毛孔？

▲▼ 冷水洗臉縮毛孔？眼霜太油長肉芽？皮膚科醫師幫妳破解4大保養謠言。（圖／Bella儂儂提供）

只有暫時效果，而且容易刺激皮膚！

應該很多人都聽過，用冷水洗臉或是冷熱水交替洗臉可以幫助縮小毛孔的說法，但其實，不論是冷熱水交替或是用冷水洗臉，都只能暫時的讓毛孔變小，等皮膚溫度恢復正常後，毛孔又會回復到原來的樣子，這樣做不僅無法有效收縮毛孔，還會使皮膚受到刺激，容易變得脆弱敏感！臺安醫院皮膚科主任曾德朋就提醒，勿使用太熱或太冰的水洗臉，以與體溫相近的水溫即可。

含酒精類的保養品就一定不好？

▲▼ 冷水洗臉縮毛孔？眼霜太油長肉芽？皮膚科醫師幫妳破解4大保養謠言。（圖／Bella儂儂提供）

酒精不一定是壞東西！

就像矽靈之於洗髮精，很多人一聽到保養品裡含有酒精就聞之色變，但其實添加酒精不一定不好，肌膚敏感也不一定跟它有關！知名皮膚科醫師邱品齊就曾說過：「酒精揮發性高，使用在臉上很快就不見了，除非是大量接觸高濃度、長時間敷用，或是敏感性膚質，不然一般化妝品中的酒精要造成皮膚問題機會很低。」

▲▼ 冷水洗臉縮毛孔？眼霜太油長肉芽？皮膚科醫師幫妳破解4大保養謠言。（圖／Bella儂儂提供）

有些保養品因為成分的獨特性，必須藉由酒精作為溶劑，才能使保養成分得以釋出被有效利用，只要濃度在合理範圍內，酒精甚至還是個好東西！像是酒精對油性肌膚來說是非常友好的，酒精具有清涼感，不僅能有效控油，還有收斂的作用；另外，酒精也有穩定植物活性作用，添加少量酒精，可提高保養品穩定性，幫助降低防腐劑用量。

油性肌應該要多多洗臉？

▲▼ 冷水洗臉縮毛孔？眼霜太油長肉芽？皮膚科醫師幫妳破解4大保養謠言。（圖／Bella儂儂提供）

過度清潔反而會越洗越油！

一定很多油皮星人都有這個習慣：只要臉上出油了就想洗臉，或是覺得自己這麼會出油，那就多洗幾次臉好了…Oh No～快改掉這個壞習慣！雖然洗臉可以去除油光，讓肌膚恢復清爽，但洗臉洗太多次，過度清潔會洗掉肌膚原有的皮脂膜，導致肌膚水分過度流失，反而會刺激皮脂腺分泌更多油脂來保護皮膚，導致出油更旺盛，越洗臉越油！最好的方式是適當清潔，一天最多3次（中間可以穿插1、2次清水清洗），並做好補水保濕，讓肌膚油水平衡。

會長脂肪粒是因為眼霜太油？

▲▼ 冷水洗臉縮毛孔？眼霜太油長肉芽？皮膚科醫師幫妳破解4大保養謠言。（圖／Bella儂儂提供）

主要是因為肌膚本身有狀況。

很多人一看到眼周冒出俗稱肉芽的脂肪粒，就會立刻懷疑自己的眼霜是不是太油！但其實脂肪粒出現的原因，大多是因為眼周肌膚處於發炎狀態或是有小傷口，皮膚在修復這些小傷口時，形成過多的角蛋白，就變成我們看到的脂肪粒。當然，眼霜太油也不好，但長脂肪粒的最主要原因通常都是因為平時沒做好防曬或是護膚手法不當，導致肌膚發炎，是皮膚本身出狀況，不要再讓眼霜揹黑鍋了！

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／IG@waso_official、@emisuzuki_official、@ozomisasaki_official

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

眼霜塗錯再貴也沒用！正確按摩手法5步驟讓眼周亮起來
原來敏感肌是自己洗出來的！皮膚科醫師幫你破解3大NG洗澡迷思
別再誤會它！酒精不一定是壞東西，肌膚敏感可能和你「這樣做」有關！

關鍵字：

臉部保養, 保養謠言, 臉部清潔, 眼霜, 酒精
fashion.net

熱門文章

米蘭時裝周／GUCCI壓軸大秀竟然停電　李聖經變學生妹美翻天

63億元高級珠寶來襲　GRAFF巨鑽質量驚人

木村光希米蘭首秀獻給FILA　露大長腿超模感爆棚

HOT・Stuff／舒淇也有收藏H＆M　Conscious Exclusive禮服要開賣啦！

POLO熊打橄欖球！男友穿上RALPH LAUREN「復古校園風」一秒變可愛

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

香奈兒珠寶不對稱才美　彗星劃過耳際酷酷的

41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感

吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

小心越敷越老！避開5個致命錯誤，別讓「面膜」做白工

延長手機壽命比換iPhone 11更實際！6大壞習慣「從不關機」最致命

他還愛你嗎？12星座男的變心徵兆　射手鬧失蹤、雙魚好哥們不單純

一戀愛就失蹤！雙魚不意外、天秤暗著來　重色輕友星座TOP3 女孩們買過最後悔的5種商品　讓我們越過跌倒的前人聰明購物 Dappei／你還不認識它嗎？俏皮可愛「雲朵包」超百搭　歐美部落客人手一咖 別踩雷！會讓男人瞬間想分手的5件事　人前讓他沒面子是大禁忌 你的面膜敷對了嗎？5個小tips讓美肌效果更加倍　連侯佩岑都這樣做 熱戀期的時間長短因彼此「感受」而不同　神準分析妳的愛情持久度 跟著做限醣飲食10大守則！成功率達八成，一週能瘦3公斤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面