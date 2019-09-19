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少女必搶！大耳狗聯名飾品可愛到冒泡　繽紛耳飾、戒指全都想要

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▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾找來人氣大耳狗喜拿推出銀飾，送女孩必中。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

大耳狗喜拿天然呆的造型深受大家喜愛，更蟬聯三麗鷗角色大賞三連霸，人氣旺旺旺。現在粉絲們有福了，台灣飾品品牌STORY故事銀飾，終於找來大耳狗推出新品，一同演繹「午茶甜點」，姐妹們手刀衝起來買！

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲大耳狗戒指暗藏氣質藍寶石NT$2,580；項錬小巧所有女生都會愛NT$2,280。（圖／品牌提供）

大耳狗喜拿和甜點絕對是女孩們不可抗拒的飾品主題，此次STORY故事銀飾一次融入兩個熱門元素，分別提供項鍊、戒指、耳環、手鍊等品項，當然主角就是萌翻天的大耳狗，讓你戴上就有好心情。

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲大耳狗垂墜在手鍊上方，NT$1,880；耳飾不對稱設計頗有巧思，NT$1,680。（圖／品牌提供）

此外，商品更大量地運用了天然寶石與純銀搭配，可以看到大耳狗垂墜在手鍊上方，增添靈動感，粉、白、藍的寶石在視覺上也更顯繽紛多彩。耳飾則是以不對稱造型設計，獨特的流線感，除了學生日常佩戴，上班族也能彰顯氣質。當然戒指以及項鍊都能看見俏皮的大耳狗趴在甜點蛋糕上，搭配淡藍色寶石，療癒之餘多了一絲成熟氣質。

▲故事銀飾。（圖／品牌提供）

▲大耳狗喜拿K金布少女心噴發，只送不賣。（圖／品牌提供）

同時，更限量提供大耳狗喜拿K金布，上頭佈滿了可愛甜點以及人物造型，在擦拭飾品時，也能享受好心情。STORY故事銀飾與大耳狗喜拿系列商品將在9月20日開賣，粉絲們絕對要好好珍藏一波。與此同時，華人珠寶品牌Qeelin也推出Wulu系列手鐲，更點綴了象徵吉祥的葫蘆以及奢華玫瑰金織紋刻飾，彰顯不凡氣質。

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關鍵字：

STORY, 故事銀飾, 大耳狗, 喜拿, 三麗鷗, 飾品
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