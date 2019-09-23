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小心越敷越老！避開5個致命錯誤，別讓「面膜」做白工

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▲▼避開5個致命錯誤，別讓「面膜」做白工。（圖／翻攝自IG）

▲用正確的方式敷面膜，讓保養變得超有感。（圖／翻攝自IG/yuuuuukko_、chiaochiaotzeng）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

很多人敷面膜只是敷心酸，在家囤了一堆也是徒勞無功，女藝人們總是分享「面膜」有多神奇，為什麼自己敷完超無感，檢視以下5大錯誤，你中了幾個呢？

#天天敷面膜

面膜裡面滿載護膚精華液，算是肌膚的營養大餐，即便是再補也不能天天敷，每周2次已經是極限，如果特殊情況做急救保養，則視自己膚況而定。

▲▼避開5個致命錯誤，別讓「面膜」做白工。（圖／翻攝自IG）

▲面膜不是萬靈丹，日常保養也要做足。。（圖／翻攝自IG/aoihamada，以下同）

#肌膚一乾就要敷臉

當肌膚處在乾燥狀況時，該做的應該是補水，敷面膜前的前置保養作業要做好，從化妝水、精華和乳霜缺一不可，敷面膜前必須得讓肌膚處在濕潤狀態最適合，若肌膚過乾，即便敷再貴的面膜也沒用。

#剩餘精華塗在面膜上

很多片狀面膜袋內都還剩很多精華液，這時候該怎麼辦？很多人說不要浪費，能塗在脖子、手肘上，但許多女生會把精華液塗在面膜上，以為這樣能發揮更大功效。這可是大錯特錯，不斷往面膜上塗會延長敷臉時間，小心敷太久肌膚越來越乾。

▲▼避開5個致命錯誤，別讓「面膜」做白工。（圖／翻攝自IG）

▲化妝水濕敷也是急救補水的一種方式。

#任何時候想敷就敷

根據研究顯示，一天之中肌膚最佳修護時間，最好時機應該是睡前，每天晚上11點到2點，是肌膚黃金修護期，夜晚不但是身體狀態、情緒最放鬆的時候，也是肌膚修復力、吸收力最好之時，挑選對的時間敷面膜，更能事半功倍。

▲▼避開5個致命錯誤，別讓「面膜」做白工。（圖／翻攝自IG）

▲面膜後要記得保濕，將保養精華發揮最大值。

#面膜敷完就了事

很多人保養只依賴面膜，日常保養靠面膜，敷完面膜就以為大功告成，那麼可就錯了！必須依照面膜屬性做後續保養，尤其換季時保濕尤其重要，選一款輕盈乳液或乳霜薄塗一層，幫助鎖住肌膚水分，肌膚自然會越來越好。

▲保濕面膜 。（圖／美美妍）

▲換季時保濕最重要，能長效補水的保濕面膜。

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▲PS美美妍面膜。（圖／品牌提供）

▲PS美美妍推出3款面膜，網友反饋敷了就有感。

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關鍵字：

面膜, 錯誤, 敷臉, 保養
fashion.net

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