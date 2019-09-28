身為資深美妝鄉民絕對用過的7項「長春美妝品」

▲（圖／IG@xxjustnaomixx）

美妝店貨架上總是有著琳瑯滿目的商品，光一個妝前乳就有成千上萬款！推陳出新的速度，更是快到讓人上氣不就下氣（揮汗），到底該怎麼買到不踩雷的商品，那就該從資深美妝鄉民的化妝台看！1000個人用過999個都說好用的不老長春神物有哪些？想看看自己是不是「尊業+資深」美妝達人，就看看以下7項你中幾個！



惹我眉筆



▲（圖／IG@abby811002、@threelooks_makeup）

應該說到眉筆沒有人不知道的「惹我眉筆」，便宜又大碗就是他！編這無眉道人，從國中時開始看「部落客」學畫眉毛，當時看「分手妹-陳佩佩」大推猛推的就是它！共有兩色深灰色、深棕色，怎麼使用都自然，輕輕畫就非常顯色完全不刮皮！一隻特價時只有69不買它買誰？但有個此生缺憾就是必須手削，對於我這每天睡到最後一刻才出門的人，實在有點耗時啊！





《無印良品》攜帶式睫毛夾



一直戰功赫赫的「無印良品攜帶式睫毛夾」，但由於長相過於平凡，始終無法吸引視覺系動物！有次到日本旅遊時忘了帶睫毛夾，隨手一買驚為天人！這是什麼魔法！竟可以維持一整天不下垂，至此成鐵粉。《無印良品》還貼心的附贈補充軟墊在尾部的「收藏暗袋」，整體小小一個放在化妝包很方便，《無印良品》共有出兩款睫毛夾，一種是一般大隻的，另一款是攜帶式，記得別買錯啊～





媚點妝前乳



每樣商品都超便宜的《媚點》，妝前乳更是不會讓你失望！除了有矯正膚色的試底乳之外，不容小覷的黑馬是控油妝前乳以及橘色妝前乳！夏天最怕底妝瓦解有這兩罐害怕什麼。小編自己私房用法若底妝偏滋潤就會使用「控油」，若底妝比較乾或是已經主打控油就會使用「橘款」！不論是控油或是保濕都相當棒，重點持妝力真的是無話可說，用過許多專櫃與開架的妝前乳，還是最愛《媚點》，已含淚用光數條了～





1028 終極抗暈人魚眼線液EX版



身為油眼皮代言人的儂編，不管用什麼眼線系列產品，絕對美美出門像鬼回家！只有《1028》的眼線液救得了我，筆尖滑順要粗要細都沒問題，持久程度更是2個大拇指的棒，吃火鍋熱煙直衝眼睛，也屹立不搖的緊緊抓著我的眼皮！貼心小建議，使用完畢時一定要筆蓋朝下放置，下次使用時才會有滿滿不間斷的水啊！切記沒水甩筆桿時，一定要把筆蓋蓋起，不然墨水絕對會狂噴猛噴！





Canmake 巧麗腮紅組



是不是還記得有一陣子「血色」系列忽然爆紅？什麼血色指甲油、血色唇膏、血色腮紅通通來！但血色始祖絕對是我們的《canmake》血色腮紅！想要有自然白裡透紅好氣色用它準沒錯，黃皮、白皮都適用！附贈的刷子也無可挑剔，親膚的軟綿綿毛一定也不扎你細緻的臉。腮紅上更秉持著《canmake》一貫的風格，少女心小花花登場，滿滿的雕花任誰看了都會愛。





Kissme睫毛膏



這真的完全說到爛了，但沒辦法好東西就是該值得被分享，不論是捲翹、濃密樣樣精通，搭配上《 無印》睫毛夾更是如虎添翼！紫色款的濃密、桃色款的纖長都非常優秀，近期又出零死角款，更是讓人好想浪費錢啊～～集結所有好用形容詞於一生的《kissme 》睫毛膏，唯一缺點應該就是用不完遲遲無法買新的！





永和三美人粉撲



▲（圖／IG@skylineopen2000）

找不到好的粉底刷或美妝蛋的你，可以試試看各大彩妝師都愛用《永和三美人》的粉撲，有大、中、小三款可供挑選。完全不吃粉底液，畢竟滴滴精華啊～豈容的你浪費！如此驚人的粉撲最貴不超過50塊，用髒就可以丟掉，完全完勝專櫃粉撲。不過一直很希望可以出一款方形的，才能放進粉餅盒裡啊！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／instagram



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