無印良品賣新房！「向陽之家」落地窗配絕美戶外　台幣500萬有找

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被高房價、高租金壓得喘不過氣的年輕族群不在少數，先前日本品牌「無印良品」針對這一煩惱，推出過MUJI HOUSE大受好評，讓新鮮人輕鬆買房住進市中心。而今時隔五年，終於最新推出向陽之家，超美格局500萬台幣買得到，你一定會喜歡。

▲無印良品最新推出平方格局的向陽之家，木質風格十分溫馨。（圖／翻攝自無印良品官網）

MUJI HOUSE從2004年開始發展，接手包括建造房子與翻修住宅的訂單，至今已經有1000多戶人家入住，全數採用旗下家具、居家產品。無印良品先前曾經推出過獨棟的「木造之家」、「窗景之家」、「縱長之家」，每每曝光都大受好評。

▲向陽之家採用開放式格局更顯開闊。（圖／翻攝自無印良品官網）

而今最新的產品就屬向陽之家，不同以往，採用了平房的簡約箱型建築體，顧名思義，室內空間自由開放許多。而亮點更在於，平房的室內平台與戶外陽台沒有任何段差，所以全開式落地窗開啟之後，就能直接享受戶外空間，盡情感受陽光灑落的美好，不論是在家或是開窗走到戶外，也僅有一步之隔。

▲無印良品向陽之家已開放預約參觀，售價約458萬台幣。（圖／翻攝自無印良品官網）

同時，外觀選用日本產杉木製成的牆板為基底，木頭質地映入眼簾，給人一種回到家的溫暖感受。步入家中，出自無印原創的系統家居，可以任意收納組合，完美你對家的想像。目前，向陽之家位於千葉縣靠海的夷隅市，售價約458萬台幣，已於21日起開放預約參觀，或許也能期待一下來台販售的消息。

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