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林志玲的訂製對錶超有哏！背面藏「A」、「C」偷偷放閃

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▲▼ 。（圖／記者林明瑋攝）

▲林志玲長期是浪琴表的優雅代言人。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

林志玲今年6月初與「放浪兄弟」成員AKIRA結婚，絕對是今年度大事之一，很多新人會選擇對錶見證愛情，林志玲擔任浪琴表（LONGINES）的優雅代言人已經15年，雙方的情誼深厚，因此浪琴特別送上1832系列對錶，並在錶背刻印了以兩人名字字首的「C」與「A」畫成的圓，相當有意義。

▲浪琴表。（圖／翻攝AKIRA IG）

▲AKIRA代言RALPH LAUREN，相當帥氣。（圖／翻攝AKIRA IG）

▲浪琴表。（圖／品牌提供）

▲浪琴表。（圖／品牌提供）
▲浪琴表送上1832系列給林志玲與夫婿，表背以「C」與「A」設計出專屬圖案。（圖／品牌提供）

1832系列女錶外型簡單優雅，很適合林志玲的氣質，錶徑30毫米，以拋光錶殼搭配米白色錶盤，時標和棒形指針皆覆有夜光塗層，在暗處亦能辨識時間，透明的錶底蓋可以欣賞內部機芯，增添把玩樂趣。男士的月相腕錶是今年新款，錶徑40毫米，搭載浪琴獨家L899自動上鍊機芯，動力儲存達64小時，6點鐘位置有月相指示，更添工藝。

▲浪琴表。（圖／品牌提供）

▲1832系列女錶58,800元、月相男錶70,200元。

浪琴為林志玲與AKIRA訂製的款式，特色放在錶背，用志玲（Chi-Ling）的「C」與AKIRA的「A」為發想，兩個字母環繞成圓形，極具紀念價值，也有圓滿的意涵。期待夫妻倆可以戴著對錶現身，閃瞎眾人。

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關鍵字：

浪琴表, LONGINES, 林志玲, AKIRA, 對錶
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