fb ig video ETtoday search mobile

3千萬元潮流收藏開箱！史上首件Levi’s牛仔外套、穿香奈兒的熊都在他手裡

> >

編輯／Duke

日本潮流圈除了鼎鼎有名的藤原浩以外，NIGO（長尾智明）也是屬一屬二的大人物，他曾創立的A Bathing Ape（BAPE）已成為世界知名潮牌，後續帶來的Human Made也相當火紅。然而，身為品牌主理人的他，其實也收藏了不少單品，最近透過Complex的一部影片，NIGO公開價值超過百萬美金（逾3000萬台幣）的個人頂級收藏。

▲NIGO的頂級收藏。（圖／翻攝自IG@nigo、1stdibs.com）

▲NIGO（左），公開價值超過百萬美金的個人頂級收藏。（圖／翻攝自IG@nigo）

影片中，NIGO將收藏擺在擁有7層樓高的工作室，這裡有超過10,000件衣服，並且有3,000件是用衣套包裹著，其中最知名的收藏，包括Pee-wee Herman的西裝、史上第一件Levi's牛仔外套以及超過美金2萬元（約台幣62萬元）的Lee牛仔外套。

然而，NIGO除了衣服的收藏很有看頭之外，就連配件類也是一絕，像是1000％的Chanel Be@rbrick公仔、Louis Vuitton（LV）包款、Goyard收納盒、Auguste Piguet（AP）錶以及Jacob & Co.為他打造的北極熊、愛心等奢華珠寶，都是相當昂貴的收藏。

▲NIGO的頂級收藏。（圖／翻攝自IG@nigo、1stdibs.com）

 ▲NIGO的頂級收藏。（圖／翻攝自IG@nigo、StockX）

▲要價美金4萬元（約台幣125萬元）的Chanel Be@rbrick公仔。（圖／翻攝自1stdibs.com、StockX）

▲NIGO的頂級收藏。（圖／翻攝自IG@nigo、1stdibs.com）

▲NIGO的頂級收藏。（圖／翻攝自IG@nigo、1stdibs.com）

▲NIGO的頂級收藏。（圖／翻攝自IG@nigo、1stdibs.com）

▲NIGO的頂級收藏。（圖／翻攝自IG@nigo、1stdibs.com）

▲Jacob & Co.為NIGO打造的奢華珠寶。（圖／翻攝自IG@nigo）

對NIGO有興趣的朋友，可以到他個人IG@nigo看更多設計，或是到Complex Youtube上一覽NIGO的頂級收藏影片喔！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

NIGO, 長尾智明, 日本, 藤原浩, BAPE, HumanMade, 收藏, Levi’s, Chanel, LV, Goyard, AugustePiguet, Jacob&Co.
fashion.net

熱門文章

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

試・開箱／GUCCI唇膏出了58色！米開理紅、玫瑰粉超美

香奈兒珠寶不對稱才美　彗星劃過耳際酷酷的

41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感

倫敦時裝周／貝克漢全家高顏值看秀　哈珀穿「媽媽特製碎花裙」變成熟

吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

林柏宏愛死花襯衫！誇海口ALLSAINTS每件都穿過　買到變VIP

倫敦時裝周／台灣設計師黃薇用「強迫症」驚艷全球

2020年Air Jordan開賣時間表！經典芝加哥、混血新色接連登場

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

延長手機壽命比換iPhone 11更實際！6大壞習慣「從不關機」最致命

超勵志！從胖妹→火辣健身教練　韓妞1年甩肉28斤飲食、運動菜單公開

跟著做限醣飲食10大守則！成功率達八成，一週能瘦3公斤

林志玲深V海溝不見底　高腰澎裙甜遮肚，網驚：肚子怎麼大了 遇到像撿到寶！雙魚貼心、金牛超有愛，最佳閨密TOP5 全日本最夢幻旅館！搭小船才能進入的虹夕諾雅京都　一生一定要住一次 Ella最新「長高神鞋」上腳　秒抽高6.5公分變170大長腿 Virgil Abloh最正街頭風遇見LV的完美工藝　2020早春男裝走向更高境界 日本正夯「短時妝」和急速美肌法！3秒鐘保養、一步驟完成打底 研究：每天運動13分鐘，平均延長壽命3年　今天就開始下定決心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面