3千萬元潮流收藏開箱！史上首件Levi’s牛仔外套、穿香奈兒的熊都在他手裡

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日本潮流圈除了鼎鼎有名的藤原浩以外，NIGO（長尾智明）也是屬一屬二的大人物，他曾創立的A Bathing Ape（BAPE）已成為世界知名潮牌，後續帶來的Human Made也相當火紅。然而，身為品牌主理人的他，其實也收藏了不少單品，最近透過Complex的一部影片，NIGO公開價值超過百萬美金（逾3000萬台幣）的個人頂級收藏。

▲NIGO（左），公開價值超過百萬美金的個人頂級收藏。（圖／翻攝自IG@nigo）

影片中，NIGO將收藏擺在擁有7層樓高的工作室，這裡有超過10,000件衣服，並且有3,000件是用衣套包裹著，其中最知名的收藏，包括Pee-wee Herman的西裝、史上第一件Levi's牛仔外套以及超過美金2萬元（約台幣62萬元）的Lee牛仔外套。

然而，NIGO除了衣服的收藏很有看頭之外，就連配件類也是一絕，像是1000％的Chanel Be@rbrick公仔、Louis Vuitton（LV）包款、Goyard收納盒、Auguste Piguet（AP）錶以及Jacob & Co.為他打造的北極熊、愛心等奢華珠寶，都是相當昂貴的收藏。

▲要價美金4萬元（約台幣125萬元）的Chanel Be@rbrick公仔。（圖／翻攝自1stdibs.com、StockX）

▲Jacob & Co.為NIGO打造的奢華珠寶。（圖／翻攝自IG@nigo）

對NIGO有興趣的朋友，可以到他個人IG@nigo看更多設計，或是到Complex Youtube上一覽NIGO的頂級收藏影片喔！

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