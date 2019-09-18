fb ig video ETtoday search mobile

星．上妝／美到爆表！楊丞琳IG根本就是美甲教科書

> >

▲▼星．上妝／楊丞琳「7款」光療示範。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

▲楊丞琳的光療指甲是許多女生的理想範本。（圖／翻攝自IG/ranie77，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

關注楊丞琳的粉絲都知道，她除了彩妝、保養很有見解外，更是美甲控一枚。盤點她在私人IG上分享的美甲範本不下數十款，每款都時髦耐看，簡約色調又帶著一點點可愛，能讓服裝造型加分又不搶戲，下次光療若是沒想法，不妨參考看看！

▲▼星．上妝／楊丞琳「7款」光療示範。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

白色不規則幾何

楊丞琳的指甲形狀本來就很美，她的光療底色大多選擇透明款，上面點綴粗細不一的白色線條與變化法式，局部幾指會貼鑽點綴，增加手部的份量感。

▲▼星．上妝／楊丞琳「7款」光療示範。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

▲▼星．上妝／楊丞琳「7款」光療示範。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

黑白幾何變化

最近霧面光療當道，比起一般的亮面又多了分個性。這款光療以黑白色系為主，以線條搭配點點，簡約再加上一點點可愛，是一款即便上班也能嘗試的圖案。

▲▼星．上妝／楊丞琳「7款」光療示範。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

霧面裸色貼鑽

遠看是素甲，近看原來大有心機。光療選擇裸色霧面凝膠打底，在其中一指上面貼鑽打造閃亮效果，打造大人優雅感。這款缺點是底色較淺，容易染色，所以要特別注意。

▲▼星．上妝／楊丞琳「7款」光療示範。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

變化撞色法式

大甲面的女生可以多多嘗試法式指甲，想要多點變化可以挑雙色撞色，讓優雅法式變得可愛不無聊。

▲▼星．上妝／楊丞琳「7款」光療示範。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

▲▼星．上妝／楊丞琳「7款」光療示範。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

螢光跳色變化

當服裝色系簡單時，可以試著在指甲大作文章，像是五指都用不同的高彩度色系跳色，雙手一伸出來就超有存在感。

▲▼星．上妝／楊丞琳「7款」光療示範。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

黑白手繪風

黑和白的搭配最不會出錯，擔心無聊又不想太成熟，可以搭配手繪風插畫，讓簡約又帶有一絲個人風格。

▲▼星．上妝／楊丞琳「7款」光療示範。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

珍珠笑臉風

偶爾想要浮誇一點點，珍珠是不錯的元素，小華麗又不怕太成熟。用珍珠圍一個圈，裡面畫上笑臉，這種大人味的可愛風，誰能抗拒呢？

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

fashion.net

熱門文章

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

試・開箱／GUCCI唇膏出了58色！米開理紅、玫瑰粉超美

香奈兒珠寶不對稱才美　彗星劃過耳際酷酷的

41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感

倫敦時裝周／貝克漢全家高顏值看秀　哈珀穿「媽媽特製碎花裙」變成熟

吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

林柏宏愛死花襯衫！誇海口ALLSAINTS每件都穿過　買到變VIP

倫敦時裝周／台灣設計師黃薇用「強迫症」驚艷全球

2020年Air Jordan開賣時間表！經典芝加哥、混血新色接連登場

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

感情「曖昧不清」的星座Top 3 ！射手更愛單身快感、第一名最難收服

減肥竟還有時刻表？依照生理時鐘來飲食、運動　瘦身更有效！

Angelababy透視裝纖細長腿全露！意外因「一個細節」登熱搜

倫敦時裝周／台灣設計師用「強迫症」驚艷全球　模特兒亂髮大秀崩壞美 生活壞習慣讓私密處黑黑、飄異味　必學3招保養讓妹妹變乖 謝金燕從村姑變辣妹　黑色BRA大方露、大腿只遮「該邊」意圖讓人噴鼻血　 不同血型失戀會幹嘛？日本研究所：O型丟東西、AB型搞失蹤 韓妞Youtuber實測IU「緊急」減肥食譜　3天減3公斤、消水腫有感更上鏡 喜歡簡約風的人可以逛！6家高CP網購品牌　照著買變身質感女子 資生堂七彩瓶、蘭蔻小黑瓶　8瓶超有感「精華液」絕對是本季必收　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面