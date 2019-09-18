星．上妝／美到爆表！楊丞琳IG根本就是美甲教科書

▲楊丞琳的光療指甲是許多女生的理想範本。（圖／翻攝自IG/ranie77，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

關注楊丞琳的粉絲都知道，她除了彩妝、保養很有見解外，更是美甲控一枚。盤點她在私人IG上分享的美甲範本不下數十款，每款都時髦耐看，簡約色調又帶著一點點可愛，能讓服裝造型加分又不搶戲，下次光療若是沒想法，不妨參考看看！

白色不規則幾何

楊丞琳的指甲形狀本來就很美，她的光療底色大多選擇透明款，上面點綴粗細不一的白色線條與變化法式，局部幾指會貼鑽點綴，增加手部的份量感。

黑白幾何變化

最近霧面光療當道，比起一般的亮面又多了分個性。這款光療以黑白色系為主，以線條搭配點點，簡約再加上一點點可愛，是一款即便上班也能嘗試的圖案。

霧面裸色貼鑽

遠看是素甲，近看原來大有心機。光療選擇裸色霧面凝膠打底，在其中一指上面貼鑽打造閃亮效果，打造大人優雅感。這款缺點是底色較淺，容易染色，所以要特別注意。

變化撞色法式

大甲面的女生可以多多嘗試法式指甲，想要多點變化可以挑雙色撞色，讓優雅法式變得可愛不無聊。

螢光跳色變化

當服裝色系簡單時，可以試著在指甲大作文章，像是五指都用不同的高彩度色系跳色，雙手一伸出來就超有存在感。

黑白手繪風

黑和白的搭配最不會出錯，擔心無聊又不想太成熟，可以搭配手繪風插畫，讓簡約又帶有一絲個人風格。

珍珠笑臉風

偶爾想要浮誇一點點，珍珠是不錯的元素，小華麗又不怕太成熟。用珍珠圍一個圈，裡面畫上笑臉，這種大人味的可愛風，誰能抗拒呢？

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