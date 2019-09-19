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這樣怎麼能「說好不哭」！周董、阿信聯手出服飾　9／21手刀搶

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編輯／Duke

一年沒出新歌的周杰倫（周董），終於在9／16迎來全新單曲《說好不哭》，同時，大彩蛋當然就是五月天的阿信共同演繹新歌，看到兩大天王合體，歌迷們絕對興奮尖叫不已，值得興奮的還不止於此，兩人的潮牌店PHANTACi與STAYREAL並將首度推出聯名系列，是不是令人血脈賁張好想趕快買到手！

▲PHANTACIXSTAYREAL。（圖／品牌提供、翻攝自INVINCIBLE FB）

▲PHANTACi X STAYREAL的首個聯名系列「Hi Frenemy！」。（圖／品牌提供）

由PHANTACI攜手STAYREAL打造的首個聯名系列名為「Hi Frenemy！」，設計以雙方Logo與「Frenemy」為主題，而色調則是選用對阿信有特別意義的藍色與PHANTACI經常使用的粉色，同時，還注入了周董與阿信的穿衣風格，因此該系列將存在兩人的個性DNA。

▲PHANTACIXSTAYREAL。（圖／品牌提供、翻攝自INVINCIBLE FB）

▲設計以雙方Logo與「Frenemy」為主題，售價為台幣2,680元。（圖／品牌提供）

這次的聯名系列「Hi Frenemy！」，共推出長版外套、牛仔外套、帽T、工作褲、寬版T-Shirt以及配件等品項，其中，阿信是長版外套與寬版T-Shirt的愛好者，而周董則喜愛帽T與牛仔外套，在不經意間低調的流露出兩人的潮流個性及搭配喜好。

▲PHANTACIXSTAYREAL。（圖／品牌提供、翻攝自INVINCIBLE FB）

▲長版外套4,280元。（圖／品牌提供）

▲PHANTACIXSTAYREAL。（圖／品牌提供、翻攝自INVINCIBLE FB）

▲牛仔外套4,280元。（圖／品牌提供）

▲PHANTACIXSTAYREAL。（圖／品牌提供、翻攝自INVINCIBLE FB）

▲帽T有不同顏色，2,280元。（圖／品牌提供）

▲PHANTACIXSTAYREAL。（圖／品牌提供、翻攝自INVINCIBLE FB）

▲寬版上衣2,080元。（圖／品牌提供）

▲PHANTACIXSTAYREAL。（圖／品牌提供、翻攝自INVINCIBLE FB）

▲工作褲2,680元。（圖／品牌提供）

▲PHANTACIXSTAYREAL。（圖／品牌提供、翻攝自INVINCIBLE FB）

▲寬版T-Shirt，1,480元。（圖／品牌提供）

▲PHANTACIXSTAYREAL。（圖／品牌提供、翻攝自INVINCIBLE FB）

▲T-Shirt簡單好搭，1,280元。（圖／品牌提供）

▲PHANTACIXSTAYREAL。（圖／品牌提供、翻攝自INVINCIBLE FB）

▲後背包相當實用，2,480元。（圖／品牌提供）

▲PHANTACIXSTAYREAL。（圖／品牌提供、翻攝自INVINCIBLE FB）

▲腰包是潮人必備，1,680元。（圖／品牌提供）

▲PHANTACIXSTAYREAL。（圖／品牌提供、翻攝自INVINCIBLE FB）

▲帽子，1,180元。（圖／品牌提供）

PHANTACi X STAYREAL的首個聯名系列「Hi Frenemy！」，將於9／21在全台PHANTACi、STAYREAL指定門市以及官網開賣，而售價區間在1,180元到4,280元不等，喜歡周董與阿信的朋友，千萬不要錯過兩人的首次聯名喔！

販售資訊

上市時間：9／21

販售地點：PHANTACi台北旗艦店

PHANTACi台中一中店

PHANTACi官網

STAYREAL台北新忠孝店

STAYREAL台北西門店

STAYREAL台北南西店

STAYREAL台中一中店

STAYREAL高雄堀江店

STAYREAL官網

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此外，同為台灣知名店鋪的INVINCIBLE，近日為了要慶祝NEIGHBORHOOD成立25周年，特地將場地佈置成NEIGHBORHOOD貫徹的暗黑、機車硬漢風格，並且更帶來期間限定店製作的25周年限定款式，目前期間限定店已於9／13正式開幕。

▲PHANTACIXSTAYREAL。（圖／品牌提供、翻攝自INVINCIBLE FB）

▲PHANTACIXSTAYREAL。（圖／品牌提供、翻攝自INVINCIBLE FB）

▲PHANTACIXSTAYREAL。（圖／品牌提供、翻攝自INVINCIBLE FB）

▲PHANTACIXSTAYREAL。（圖／品牌提供、翻攝自INVINCIBLE FB）

▲NEIGHBORHOOD25周年期間限定店。（圖／翻攝自INVINCIBLE FB）

關鍵字：

周杰倫, 說好不哭, 五月天, 阿信, PHANTACi, STAYREAL, 聯名, INVINCIBLE, NEIGHBORHOOD, 期間限定店
fashion.net

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