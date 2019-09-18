ØZI合體董若彤遛「狗」跑趴！當場撞名愛犬Ollie　還想帶另一隻回家

▲金曲新人ØZI與名媛董若彤（Tiffany）現身THOM BROWNE概念店。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

美國品牌THOM BROWNE才剛在紐約時裝周上大放異彩，地點拉回台灣新光三越A4，ART HAUS再度攜手合作THOM BROWNE，打造全台首家期間限定概念店。18日請來金曲新人ØZI與名媛董若彤（Tiffany）加持，兩人近期可謂時尚新寵兒，董若彤更帶著愛犬Ollie跑趴，直接撞名ØZI，引起現場一陣大笑。

▲金曲新人ØZI與名媛董若彤帶狗跑趴超吸睛，氣泡臘腸狗手提包NT$66,980 。（圖／品牌提供）



金曲新人ØZI嘻哈風格備受粉絲喜愛，如今事業得意，也被THOM BROWNE相中出席概念店活動，鮮少穿著西裝的他，這回以可愛的臘腸狗圖案圓領針織毛衣，搭配紳士黑褲亮相，在潮流和正式中取得完美平衡。他也大方分享西裝的挑選重點，「首先剪裁是關鍵，自己要很了解身型才能找到好西裝。THOM BROWNE的剪裁一直很特別，印象最深刻的就是他們家的緊身短褲，竟然能搭配西裝，怪的很想嘗試看看。」

▲ØZI選擇臘腸狗毛衣嘻哈中更顯可愛，NT$43,980；董若彤經典藍格紋洋裝露出長腿，NT$92,980。（圖／品牌提供）

一旁的名媛董若彤則以經典藍格紋洋裝露出招牌大長腿，手提狗狗包非常吸睛。董若彤表示，「這系列中最想帶回家的就是這款紅色狗狗手提包。」當然，除了假狗，她也不忘帶上近期曝光率超高的愛犬Ollie跑趴，只不過寵物的名字搞笑撞名ØZI，也讓ØZI好幾次以為是在叫自己，場面一度混亂。

ØZI同為愛狗人士，此次特別選擇臘腸狗毛衣，彰顯可愛氣息，他也搞笑自爆，「我家的馬爾濟斯藏著嘻哈靈魂，它是一隻很兇的狗，每次都不理我。」只有給蘋果時，「What's up man ?」才會引起它的注意。

▲概念店呈現50、60年代辦公室氣息，（依序）秋冬系列羽絨背心NT$59,980；條紋短袖上衣 NT$46,980。（圖／品牌提供）



此期間限定概念店即日起至10月31日止，以品牌經典的50、60年代辦公室主題為場景，同時現場也精選了5套跨越季別的秀服供大家欣賞。另外，本次秋冬系列大玩錯視手法，不論是結合正裝及半裙的洋裝或是結合正裝效果的毛衣，通過錯視藝術，化成平面2D效果，別具趣味性。亦或是正裝結合運動風的概念，也像ØZI所示範的單品，加入趣味狗狗元素，十分有看點。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 18 日 上午 12:27 張貼

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