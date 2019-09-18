曾之喬「金邊眼鏡配毛毛蟲瀏海」　變身18歲時尚文青　

▲曾之喬睽違3年，再度前往米蘭時裝周。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

米蘭時裝周正式展開，曾之喬此次也飛抵當地，準備重溫3年前第一次到米蘭時裝周感受到的別樣氣氛，先前出席活動時，她曾透露「很期待」，行頭帶好帶滿，準備讓聚集在米蘭的時尚咖們全驚艷。

曾之喬出發前在桃園機場拍一系列機場時尚美照，造型展現十足混搭功力，妝髮也到位，一頭編髮配上「毛毛蟲瀏海」讓整體造型更加俏皮，戴上Cutler and Gross的方形金邊眼鏡，十足學生味。她的穿搭心機，粉絲有看見，讚她「根本18歲」。實際上，喬喬已經30歲啦！

▲曾之喬機場時尚展現混搭功力，時尚文青風格的女學生造型，非常受到好評。（圖／品牌提供）



學生感並非完全靠妝髮與金邊眼鏡，喬喬穿搭也很用心，PRADA的水鑽裝飾藍襯衫，配上maje的格紋西裝外套與短裙，確實很快就營造出學生感。不過，在藍襯衫的表現上，因為有非常女人味的裝飾，讓這身造型不顯得太無趣。

▲靠著金邊眼鏡與毛毛蟲瀏海，曾之喬妝髮就有減齡感。（圖／翻攝曾之喬粉絲專頁）



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鞋包配件也要有呼應，喬喬皆選Salvatore Ferragamo，焦糖色的BOXYZ方形小包，她在提把綁上絲巾，從小地方凸顯時尚感；鞋子則選穿鑽石跟的瑪莉珍鞋，俏皮又復古，從機場就開始亮麗出擊。

▲從妝髮到整體造型，完美塑造文青女學生。（圖／品牌提供、翻攝曾之喬粉絲專頁）



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