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Giorgio Armani超狂禮盒有24支「斷貨王」唇萃　極度浮誇單手抱不動

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▲GA周慶前四日消費優惠多，要補貨的趕快入手。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

百貨周年慶預備備，各大品牌紛紛端出特別驚喜來搶客，Giorgio Armani的奢華絲絨訂製唇萃一直很生火，尤其是志玲姐姐的愛用色更是一支難求，這次品牌以奢華鏡面珠寶盒形式，完整收編全球明星色號21色，和姐妹們分著用剛剛好！

▲▼giogio armani推24入超狂唇萃禮盒 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼giogio armani推24入超狂唇萃禮盒 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼giogio armani推24入超狂唇萃禮盒 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲櫃上最火的絲絨訂製唇萃推出兩種組合，熱賣色集好集滿。奢華絲絨訂製唇萃 絕美珍藏禮盒 (24入) ，30,000元、限量奢華絲絨訂製唇萃-精巧珍藏組，2,423元。 （圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

除了24入超豪華唇萃禮盒，這次周年慶首四日特別特別集結《小紅書》傳說中四大斷貨王，經典亞曼尼紅、顯白膚色番茄紅、乾燥玫瑰粉、以及9月在台上市，被網友譽為最難搶到的熱賣色#200楓紅貝蕾帽，絕美四色一次擁有。

▲▼giogio armani推24入超狂唇萃禮盒 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲限量訂製氣墊精選禮，限量價3,943元。

品牌帶貨王紅色、粉紅氣墊粉餅當然也有特殊好禮，只要一次購買任一氣墊粉餅加上補充蕊一個，即可限量迷你訂製小圓包，不需要再排隊搶包，心願一次達成。

▲▼giogio armani推24入超狂唇萃禮盒 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲新光三越體系獨賣。Si Passione 女性淡香精 –紅絲緞訂製版， 50ml，3,600元。

除此之外，周年慶首四日只要來店消費，不限金額則可獲得輕紗裸光慕斯蜜粉餅精巧版一份，這款輕盈定妝，讓肌膚散發細緻光澤的蜜粉餅，可是底妝品項中默默熱賣黑馬，特別作做為2019周年慶購物禮，讓大家親身感受這款蜜粉餅的迷人魅力。

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關鍵字：

周年慶, giorgio armani, 唇萃, 氣墊粉餅
fashion.net

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