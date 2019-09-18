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伯爵燦金綠洲珠寶迷倒紐約名媛奧莉薇亞巴勒莫　祖母綠耳掛超時髦

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▲▼Piaget伯爵。（圖／公關照）

▲「熾熱之光」約2.51克拉枕形紅寶石頂級珠寶鑽石戒指，4,350,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

伯爵（PIAGET）擅長捕捉光與影的變化，全新Golden Oasis 燦金綠洲頂級珠寶系列，便生動詮釋沙漠綠洲從朝晨至暗夜的迷人光影與色彩。為讓亞洲VIP與媒體親深感受其熱情魅力，今將場景拉至泰國曼谷，完整呈現旗下3大主題：：「Play of Lights 光之嬉戲」、「Desert Minerals 漠地之泉」及「Native Bloom 原生之花」，伯爵特別強調此系列寶石的頂級，黃鑽全採用豔彩級別（Fancy Vivid Yellow），而祖母綠多來自哥倫比亞，相當珍罕。

▲▼Piaget 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲模特兒展示全場最高價的Secret Oasis祖母綠鑽石項鍊，可變換出5種佩戴法，113,000,000元。

今伯爵共展出189件總價逾150億元台幣的作品，當中最高價為1億1300萬元的Secret Oasis祖母綠鑽石項鍊，鑲鑽的棕櫚葉造型襯托22.06克拉的祖母綠，有趣的是此作品可變化出5種佩戴法，包括2款項鍊樣式、2款胸針與手鍊，可轉換式珠寶熱度依舊。

▲▼Piaget 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲珠寶展現場以仙人掌裝飾點出燦金綠洲主題。

▲▼Piaget伯爵。（圖／公關照）

▲「耀眼驕陽」黃鑽頂級珠寶鑽石項鍊，29,700,000元。

光之嬉戲
沙漠上高懸的艷陽，毫無疑問以頂級黃鑽代表最為適合，伯爵花費超過1年時間，才蒐羅足以打造黃金時刻與耀眼驕陽項鍊的黃鑽，搭配品牌經典的欖尖形切割白鑽，迸發出如驕陽般的萬丈光芒。

陽光的色彩不止一種，在一天時光的推移中、在氣候的變化下，都會有不同的迷人光彩，伯爵另選用莫桑比克紅寶石，創作「熾熱之光」紅寶石頂級珠寶鑽石項鍊、耳環與戒指。

▲▼Piaget伯爵。（圖／公關照）

▲「湛藍瀑布」藍寶石頂級珠寶鑽石墜鍊，流蘇可拆下呈現另一種佩戴方式，31,900,000元。

漠地之泉
隱身在沙漠縱谷的瀑布，是予人驚喜的秘境，想像陽光灑落在瀑布上的光影，品牌打造主石為14.61克拉枕形切割藍寶石的湛藍瀑布項鍊，在漸層排列藍寶石與白鑽襯托下，真如一抹碧潭，其流蘇墜飾可拆下，變成另一種佩戴方式。

▲▼Piaget伯爵。（圖／公關照）▲▼Piaget伯爵。（圖／公關照）

▲「極致魅惑」錳鋁榴石頂級珠寶珍珠項鍊（左）5,950,000元，珍珠鑽石流蘇耳環2,510,000元。

瀑布流水飛濺的姿態，以珍珠流蘇表現也相當傳神，伯爵打造「極致魅惑」錳鋁榴石頂級珠寶珍珠項鍊，還點綴1顆約9.25克拉的枕形切割錳鋁榴石，讓人耳目一新。

▲▼Piaget伯爵。（圖／公關照）

▲紐約名媛奧莉薇亞巴勒莫戴「漠地蕾絲」祖母綠頂級珠寶鑽石耳掛很時髦，5,300,000元。

原生之花
沙漠中的綠洲、孤挺的花卉，啟發此系列的創作，伯爵運用欖尖形切割的祖母綠，表現沙漠中難得的綠意，多件有份量的耳飾格外受矚目，與品牌友好的紐約名媛奧莉薇亞巴勒莫（Olivia Palermo）搶先戴上「漠地蕾絲」祖母綠頂級珠寶鑽石耳掛，示範頂級珠寶不僅與晚裝合襯，與日裝搭配也很時髦。

▲▼Piaget伯爵。（圖／公關照）▲▼Piaget伯爵。（圖／公關照）

▲「蔥鬱綠洲」祖母綠頂級珠寶鑽石耳環9,050,000元（左），「漾金棕櫚」頂級珠寶鑽石項鍊，5,500,000元。
 

關鍵字：

伯爵, PIAGET, 珠寶
fashion.net

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