Dior超限量「全妝盤」只在週年慶登場！眼唇頰到打亮都包了

▲Dior今年的限定彩妝盤首度推出全臉可用「全妝盤」。(圖／記者張毓容攝)



記者張毓容／台北報導

對女生來說，一年中最重要的「節日」百貨週年慶正陸續開跑，各品牌也推出眾多限定組備戰，近來以超惹火絲絨唇露引起討論熱潮的Dior迪奧也不例外，從保養、彩妝到香氛，全都準備好了。

除了將迪奧回櫃率第一的人氣精華「極致賦活精萃」推出限量加大版，頂級保養系列「精萃再生花蜜系列」也推出超划算美妝箱組合，還有讓人期待已久的一年一度超限定彩妝盤，今年更首度推出眼、唇、頰、底妝全包的「全妝盤」，加上高質感皮革訂製包裝，不搶真的不行！

▲Dior 璀璨耀眼訂製全妝盤，NT$3,400。(圖／品牌提供、記者張毓容攝)



限定彩妝盤可說是迪奧一年一度的限量彩妝夢幻逸品，一次將時下熱門色和經典色一次包起來，搭配上珠飾裝點的皮革質感包裝，有如精品手拿包。今年更首度推出「全妝盤」，從眼妝、唇妝、頰彩到底妝，一盒就能打造全臉精緻妝容，包含了6色優雅大地色調眼影，粉色、橘色兩種訂製腮紅，可定妝也可打亮的持久蜜粉和不同質地的4色唇彩，全台限量1,000組。

▲Dior 璀璨耀眼訂製眼唇盤，NT$2,550。(圖／品牌提供、記者張毓容攝)



另外還有更方便攜帶的眼唇盤，小巧有如手拿包的訂製眼唇盤，收錄了奶茶系3色眼影，每個女人都必備一支的藍星唇膏#999和熱賣的俏唇蜜。全台限量700組。

▲Dior 精萃再生花蜜微導精露，50ml，NT$10,500；精萃再生花蜜微導精露組，NT$12,600。(圖／品牌提供、記者張毓容攝)



而擁有高人氣熱賣的頂級保養系列「精萃再生花蜜系列」的微導精露，週慶期間也推出加大版，更加入限定組合中。「精萃再生花蜜微導精露組」包含加大版50ml的微導精露，還有30ml精華露、15ml花蜜乳霜和按摩棒、美妝箱。全台限量800組。

▲Dior 精萃再生花蜜極致奢華禮。(圖／記者張毓容攝)



購買「精萃再生花蜜系列」產品折扣後滿NT$20,000，還可獲得超奢華的再生花蜜禮盒，裡面包含全系列產品縮小版，有精萃再生花蜜潔顏乳10ml、花蜜微導精露5ml、花蜜精華露10ml、花蜜精華5m、微導眼凝萃2ml、花蜜乳霜5ml、花蜜粉底霜#020 5ml、花蜜眼霜3ml。不論是旅行在外、自用或送人都很可以，花蜜系列鐵粉快記起來！

▲彩妝系列滿額贈以迪奧最經典#999打造。(圖／記者張毓容攝)



另外，彩妝系列也有滿額贈禮，折扣後滿額NT$4,500（不含特惠組），就能獲得這組「經典#999迷你彩妝組」，內含的精巧版藍星唇膏和精巧版指甲油都是迪奧最經典的#999色號，就連彩妝包也是#999性感正紅色。

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