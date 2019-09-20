9.3萬元的Nike球鞋長這樣！手繪骨骼、Off-White聯名　全球限量20雙

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曾在6月開賣的Virgil Abloh X MCA Chicago X Nike Air Force 1，當時因數量稀少，所以有很多粉絲無法順利入手，不過，最近Virgil Abloh給了大家一個搶貨的機會，因為該鞋款加上Cassius Hirst的設計後，再度迎來發售，但想買的朋友要有心理準備了，因為光是定價就要美金3000元（約台幣93,000元），根本是史上最貴球鞋。

▲Cassius Hirst設計的Virgil Abloh X MCA Chicago X Nike Air Force 1。（圖／翻攝自MCA Chicago）

年僅19歲的Cassius Hirst對於藝術可說是相當的有天分，其中，他最喜歡的是手繪改鞋的工作，這次他以Virgil Abloh X MCA Chicago X Nike Air Force 1為藍本，並將手繪骨骼加入鞋面以及鞋後跟，同時還在鞋帶處穿上「Cass」、「CF1」等字體的鞋帶扣來凸顯自己的設計。

▲將手繪骨骼加入鞋面以及鞋後跟。（圖／翻攝自MCA Chicago）

▲鞋帶處穿上「Cass」、「CF1」等字體的鞋帶扣。（圖／翻攝自MCA Chicago）

由於該鞋款為Cassius Hirst的手繪作品，因此全球限量20雙，其中，每雙的骨骼設計皆不同，並且左腳鞋墊都會有編號標示。目前Cassius Hirst設計的Virgil Abloh X MCA Chicago X Nike Air Force 1，已經可以在MCA Chicago的店面購買，定價為美金3000元（約台幣93,000元）。

此外，日本時裝品牌UNDERCOVER近日突襲發布將與Off-White帶來最新的聯名系列，並以日本經典喜劇為靈感打造，其中，Off-White的經典標誌在設計師高橋盾的詮釋下，以骷髏人、蛇、手掌的元素呈現，而黑色、白色、紅色以及黃色則為該系列的主調。

▲以骷髏人、蛇、手掌的元素呈現。（圖／翻攝自品牌提供）

此次的Off-White X UNDERCOVER聯名系列，擁有許多雙方的特色，像是Off-White的箭頭、警戒線等標誌，而UNDERCOVER則以字體與圖案為主。該系列共推出連帽外套、帽T、長褲、短褲以及T-Shirt，預計將於9／20在Off-White Taipei正式販售，定價區間為10,100元到24,600元不等。

▲連帽外套，定價為台幣23,000元。（圖／翻攝自品牌提供）

▲帽T，定價為台幣20,800元。（圖／翻攝自品牌提供）

▲長褲，定價為台幣24,600元。（圖／翻攝自品牌提供）



▲短褲，定價為台幣16,800元。（圖／翻攝自品牌提供）

▲T-Shirt，定價為台幣10,700元。（圖／翻攝自品牌提供）

▲蛇圖案T-Shirt，定價為台幣10,100元。（圖／翻攝自品牌提供）

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