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初見男友家長4大重點！提早10分鐘到、「偽素顏」一秒收服長輩心

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

情侶交往穩定之後，見對方家長成為一個分水嶺，到底該怎麼說、怎麼做最能抓住長輩的心呢？看似不難的問題卻處處有玄機，以下4點千萬要注意。

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash）

＃清楚長輩的喜好

到對方家吃飯，空手去難免失禮。不過就算不知道買什麼禮物，也不要隨意買一份就帶去，這樣反而容易踩雷，可以事先詢問另一半，對方家長的喜好是什麼。同時，也會讓另一半倍感窩心，愛屋及烏準沒錯。

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash）

＃穿著簡單、心機偽素顏

初次見到對方家長，穿著務必簡單乾淨，不用多做思考，拿起你衣櫃中的白色T恤就對了。然而，女生在妝容上也要盡量打造出偽素顏的感覺，並非什麼妝都不畫，而是選擇自然的底妝打底，些許裸色唇膏或是腮紅修飾一下氣色，彰顯清新自然的感覺，是禮貌的體現，一定能被長輩所喜愛。

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash）

# 不要滑手機

吃飯時最為忌諱的就屬現代人滑手機的通病，即便對方家長已經開始滑，也聊到山窮水盡，毫無任何話題能延續，你也要忍住等飯後再滑。這不僅是體現你用心在這頓飯上，也會讓其餘的家人覺得你並非被手機綁住。

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash）

# 提早5-10分鐘到是關鍵

準時看似簡單卻很少人能每次都做到，記得初次見到對方家長時，千萬不能讓長輩久等。如果萬不得已遲到了，也可以讓對方先進入餐廳等候或是點餐，不要讓場面陷入尷尬的空等狀態。

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關鍵字：

愛情, 戀愛, 分手, 磨合期, 熱戀期
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