fb ig video ETtoday search mobile

小S：鮮肉純摸就好　假公濟私台上狂驗貨

> >


▲小S一看到小鮮肉們，立刻心情超好！（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

許久未見的小S徐熙娣，今（9／18）穿著深V小黑洋裝，低胸力挺已代言10年的塑身衣品牌維娜斯（VENUS）全新男士系列記者會。現場邀請3位身材超好的小鮮肉，穿上塑身衣後展現都會雅痞、街頭休閒與運動風格，小S當場「驗貨」，香辣尺度讓現場笑料百出。

▲維娜斯記者會小S。（圖／維娜斯提供）

▲小S現場觸摸「驗貨」。（圖／品牌提供）

小S透露很久沒面對媒體，開場前很緊張，還跑了3次廁所，但開場後立刻恢復自然狀態，自誇「我真的是天生藝人！」她也說：「看到小鮮肉等著我，能大方觸摸，會令我愉悅。」她說最近喜歡「年長的男士」，點名近期心頭好是大陸男星雷佳音，「小鮮肉純粹摸摸就好」。

今年迎來20歲生日的維娜斯，10年前邀請小S擔任代言人，她到現在都還很滿意當時的廣告，她說：「我記得那黑白穿搭，真的是美到不行，身材辣翻天！」她回憶：「那時候我剛生完第一胎，明明已經生完了，一直覺得肚子怎麼還有東西，後來穿維娜斯，一個禮拜後該扁的扁、該翹的俏。」

▲維娜斯記者會小S。（圖／維娜斯提供）

▲小S身為小孩後，靠維娜斯把曲線找回來。（圖／品牌提供）

直到現在小S家中仍準備一套，覺得身材「小變形」，就會Call師傅到家重新量身，量到最緊，立刻穿上身，是她的壓箱寶。由於塑身衣有許多排釦設計，小S也說有時會叫老公幫忙，「真的是挺誘人」的，因為「乳房是完全放在外面」，她笑說：「我老公應該覺得是一個夢幻的世界。」

▲維娜斯記者會小S。（圖／維娜斯提供）

▲小S透露至今身材「小變形」，就會立刻穿上。（圖／品牌提供）

維娜斯男士系列MAN VENUS，一口氣推出4款雕塑產品，包含連身及膝款、連身腳踝款、3D雕塑短褲、腳套，均為量身訂做，仔細測量身體超過40個部位，兼顧不同身型需求，加強雕塑效果。

▲維娜斯記者會小S。（圖／維娜斯提供）

▲維娜斯記者會小S。（圖／維娜斯提供）

▲維娜斯20周年，看準「他商機」，進攻男性塑身衣市場。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

布料方面，採用運用獨家代理的歐美頂級彈性布料「推推指」與「輕磅推推指」，兼顧強韌緊密與輕薄透氣需求，讓消費者能穿得住。以連身款來說，價位介於新台幣3萬4,000元～4萬元左右。

▲維娜斯記者會小S。（圖／維娜斯提供） ▲維娜斯記者會小S。（圖／維娜斯提供）

▲MAN VENUS不同於女款主打「低調奢華」，而是改走「外顯時尚」路線，提倡內衣外穿。（圖／品牌提供）

►臉蛋也想跟小S一樣光滑美麗！這款CP值很可以

關鍵字：

小S, 徐熙娣, IPSS, 維娜斯, VENUS, MAN VENUS, 塑身衣, 內衣
fashion.net

熱門文章

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

試・開箱／GUCCI唇膏出了58色！米開理紅、玫瑰粉超美

香奈兒珠寶不對稱才美　彗星劃過耳際酷酷的

41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感

倫敦時裝周／貝克漢全家高顏值看秀　哈珀穿「媽媽特製碎花裙」變成熟

吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

林柏宏愛死花襯衫！誇海口ALLSAINTS每件都穿過　買到變VIP

倫敦時裝周／台灣設計師黃薇用「強迫症」驚艷全球

2020年Air Jordan開賣時間表！經典芝加哥、混血新色接連登場

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

精神科醫生認證　妳變胖是因為工作太認真、要求太高！

43歲林心如差一吋「屁股蛋彈出」　火辣禮服大腿全露逼死地方媽媽

專訪／蔡依林的最愛　義大利「髒球鞋」執行長親自解惑：為何這麼髒

另一半是3星座隨時都笑呵呵超幸福　「可愛的神經病」雙子座登榜 3星座出生註定是「女神」　總被貼心機女標籤的天蠍竟上榜！ 紐約時裝周／謝金燕「黑絲襪辣腿」看MK　網酸動刀：臉回不去 Hi，大學生／盤點10款皮夾「時髦又經典」　入門精品從「掏錢品味」開始 陳庭妮甜美氣完美Hold住熟感豹紋　網狂誇：美得不可思議 蔡依林「超合身花豹裝」將身材打出原形　零贅肉曲線讓網友跪了 Hi，大學生／人氣「女大包」來了　楊丞琳、郭雪芙背上裝嫩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面