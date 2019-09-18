小S：鮮肉純摸就好　假公濟私台上狂驗貨



▲小S一看到小鮮肉們，立刻心情超好！（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

許久未見的小S徐熙娣，今（9／18）穿著深V小黑洋裝，低胸力挺已代言10年的塑身衣品牌維娜斯（VENUS）全新男士系列記者會。現場邀請3位身材超好的小鮮肉，穿上塑身衣後展現都會雅痞、街頭休閒與運動風格，小S當場「驗貨」，香辣尺度讓現場笑料百出。

▲小S現場觸摸「驗貨」。（圖／品牌提供）



小S透露很久沒面對媒體，開場前很緊張，還跑了3次廁所，但開場後立刻恢復自然狀態，自誇「我真的是天生藝人！」她也說：「看到小鮮肉等著我，能大方觸摸，會令我愉悅。」她說最近喜歡「年長的男士」，點名近期心頭好是大陸男星雷佳音，「小鮮肉純粹摸摸就好」。

今年迎來20歲生日的維娜斯，10年前邀請小S擔任代言人，她到現在都還很滿意當時的廣告，她說：「我記得那黑白穿搭，真的是美到不行，身材辣翻天！」她回憶：「那時候我剛生完第一胎，明明已經生完了，一直覺得肚子怎麼還有東西，後來穿維娜斯，一個禮拜後該扁的扁、該翹的俏。」

▲小S身為小孩後，靠維娜斯把曲線找回來。（圖／品牌提供）



直到現在小S家中仍準備一套，覺得身材「小變形」，就會Call師傅到家重新量身，量到最緊，立刻穿上身，是她的壓箱寶。由於塑身衣有許多排釦設計，小S也說有時會叫老公幫忙，「真的是挺誘人」的，因為「乳房是完全放在外面」，她笑說：「我老公應該覺得是一個夢幻的世界。」

▲小S透露至今身材「小變形」，就會立刻穿上。（圖／品牌提供）



維娜斯男士系列MAN VENUS，一口氣推出4款雕塑產品，包含連身及膝款、連身腳踝款、3D雕塑短褲、腳套，均為量身訂做，仔細測量身體超過40個部位，兼顧不同身型需求，加強雕塑效果。

▲維娜斯20周年，看準「他商機」，進攻男性塑身衣市場。（圖／品牌提供）



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布料方面，採用運用獨家代理的歐美頂級彈性布料「推推指」與「輕磅推推指」，兼顧強韌緊密與輕薄透氣需求，讓消費者能穿得住。以連身款來說，價位介於新台幣3萬4,000元～4萬元左右。

▲MAN VENUS不同於女款主打「低調奢華」，而是改走「外顯時尚」路線，提倡內衣外穿。（圖／品牌提供）



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