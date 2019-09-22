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陳珊妮：別人怎麼說，不關我的事　人生就是要如此坦蕩與率真

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「其實我也很想知道媒體是怎麼看待貼標籤這件事情的，因為始作俑者就是你們啊！」彷彿一秒被送上審判臺，Wazaiii編輯互看一眼，吞了一口口水，努力思考合理的答辯。沒錯，這就是珊妮老師。一切彷彿有點不真實，在夏日午後和珊妮老師探討「美」的概念，想像起來總有點詩意。訪問全程Wazaiii編輯忍不住直盯著珊妮老師慧黠深邃的淡綠色眼眸，試圖透過眼神交流，碰到一點心魔的邊界，可是沒有，珊妮老師就像是你在電視上看到的那樣，美麗、聰明、自信，一點犀利加上大部分的酷（對，真的是有夠酷，絕對是Wazaiii訪問過前三名酷的受訪者。）

「現代對美的看法」、「貼標籤」、「盲目追隨」......等等，每一個議題都危險地直指「始作俑者」—媒體，Wazaiii編輯這時不出來說點話，就一直待在審判臺不用下來啦！（冒冷汗）其實看到珊妮老師在新專輯中重新探討「美麗」的概念，Wazaiii編輯是深有同感的，畢竟時尚圈和演藝圈都是和美麗高度連結的產業，盲目追隨、外貌焦慮、迷失自我......這種現象見怪不怪。如何在資訊爆炸的現代，用一種更健康的方式，讓資訊成為你的養分，而不是蠱惑你的魔鬼？那麼接下來請聽好了，珊妮老師講的話，就像她的音樂一樣動聽。

▲(圖／Adam Tristan）

「您入行20多年，在這段期間，無論是音樂人發跡的平台、宣傳的管道和音樂的多元性，都和以前不太一樣。請問您怎麼看待這些年來音樂圈的變化？」

『整個音樂環境是改變很多的，因為以前風格沒有那麼多元，就是拿流行的芭樂歌餵大眾，現在音樂的風格變多、做音樂的方式也不一樣，過去做音樂一定要仰賴唱片公司的資源、資金，但現在大家都在串流平台上聽音樂，做音樂的門檻變低了，有趣的東西不再需要有很大的資源，就有機會被大眾聽到。』

「可以請您談一下這次專輯的概念嗎？」

『網路對我們的生活和思考方式帶來很多影響，我從前兩張專輯就開始討論這個議題。這次專輯《Juvenile A》 比較特別的是，它是一個跟2019年有關的主題，整張專輯的概念發想剛好都設定在2019，像是我很喜歡的電影《銀翼殺手》或是其他很多關於未來的預言，也都在2019，這些都是在網路出現前非常重要的作品。所以我覺得2019一定是一個非常重要的時間，我想做一張專輯，從以前那個年代去預測未來2019年會是什麼樣子，然後想像以後的人會怎麼看待我們，因為2019年會留下什麼東西其實是由我們來決定的，所以這整張專輯有很多關於2019年當下的現象跟發生的事情，是一個資訊量比較大的專輯。』

▲(圖／Adam Tristan）

「電影《銀翼殺手》是1982年的電影，現在您回去看三十幾年前的那個世代，您覺得那個時候是什麼樣子？當時最美好的部分是什麼？」

『我覺得每個世代都會有每個世代留下來的東西，當然80年代是一個泡沫經濟時代，所以我們接觸到很多主流文化跟次文化。不管在時尚或電影、音樂，其實有很多風格是很繽紛、很張揚的，有很多奇特、有趣的東西，後來90年代就沒有這種感覺。每個時代所發生的事情都會反映在所有的次文化上面。』

「如果您想像我們又從二三十年後看回現在的2019，您覺得他們可能會看到什麼？」

『在80年代很多動漫及電影中都有對未來的預言，但是你會發現，這些現在都一一成真，這件事情其實滿恐怖的。所以我不太能去揣測未來會是什麼樣子，因為我們正在創造這個未來。』

「在電影《銀翼殺手》中，區分真實人類跟仿生人的方式是透過『眼睛』，您覺得以現代社會來說，現在有哪些特質可以讓我們用來辨別一個人在網路上的真實性？」

『完全沒有，你在網路上看到的日本女高中生，可能根本是AI做出的照片，她其實全部都是假的。而且今天你覺得有可能的東西，明天也許就不存在了。』

「您覺得每個人都應該展現出自己最真實的性格，還是這世界本來就真真假假？」

『我覺得應該是你看想要表現出什麼、想要怎麼呈現，我不覺得每個人都需要很真實。我喜歡去看動漫展，我覺得很好玩！那些Dresscode之所以有魅力，就是因為那不是他真實的性格，人只要「入魂」，就不怕熱，而且他知道他自己是誰，他今天扮演聖鬥士，他就是聖鬥士，不是別人！這件事情就很有力量，我不覺得不真實有什麼不好，其實每個人在生活裡面都會扮演很多角色 ，有些人私底下很害羞，但一上台會有很氣勢，這樣很好，很有趣。』

▲(圖／Adam Tristan）

「這一次《恐怖谷》的企劃，造成了很大的迴響，請問這次的作品對您自己帶來最大的意義是什麼？或者印象最深刻的是什麼？」

『我在做「恐怖谷」這個主題的時候，大家會以為你好像是在講長相這件事情，其實我們這次企劃做了很多人的訪談，大部分在講他們的生活。當談到受訪者的專業領域時，每個人都是神采飛揚，因為當你找到自己擅長跟喜歡做的事情時，你會知道人生的價值建立在哪裡，不會因為別人覺得你該長什麼樣子，就刻意去變成那樣，或者是別人覺得你要做什麼，你就得去做那件事。很好玩的是，媒體很愛問：「你覺得有什麼話要跟對自己沒有自信的女生說？」這根本就是廢話！但我覺得受訪者的回答都非常好，她們說：「沒有，如果她們不相信自己，或者沒辦法找到自己的強項與價值，那講什麼都沒有用。」人的心變強大，你就不會在意別人說你怎麼樣，如果你心裡的審美不是建立在他人設下的標準上，其實你不會在意別人的說法。』

▲(圖／Adam Tristan）

「每一個世代都有自己的「主流」，有趣的是，隨著這個「主流」不停的轉換與飄移，珊妮老師好像永遠都是一個旁觀者，冷靜的觀看眾生的荒謬與嘈雜，請問您怎麼看待自己的這個特質？」

『我最早開始做音樂的時候，大家覺得我的音樂非常怪，然後問我為什麼要做這些東西？我說這是我的初衷。我一打開電台，聽到那些國語流行音樂，覺得真的太難聽了，我說的難聽不是因為他們做了不該做的事，只是應該還有別的選擇吧？應該還可以有別的吧？我覺得大家其實都應該抱著這樣想法做音樂。

像我之前和女人迷合作時，有人提到由我來講「美的主流」是很沒說服力的，因為我長得又高又瘦，在社會中不是會被排擠或欺負的類型。「沒錯，那是在這個年代不會被排擠啊！」我當下這樣回答他，若是在八九零年代就未必如此，那時候大眾普遍覺得女生最好160左右，走可愛風或玉女路線，要穿裙子、留長髮，當時對「美」的標準就只有一種，而女藝人都是那樣的形象。標準就擺在那邊，想要改變就一定要有人去衝撞它。

▲(圖／Adam Tristan）

所以我在做很多事情時，常會想：「為什麼非得要這樣？」以做音樂來說，在1990和2000年代，市場上的音樂類型總被八零年代的形式框住，我試著加入一些搖滾、民謠的元素，在當時算得上流行，但又有些奇怪。後來有些歌受到注意，就有越來越多創作者或樂團也這樣做，市場的標準就慢慢的被改變。所以，時代是會變的，但你要先做出些不一樣的東西來。

如果你今天被批評文筆差、長得醜，別因此覺得人生很難，反而要去想「為什麼別人覺得對的才是正確的？」我就是可以用不同的方式寫東西、打扮成不同的樣子！像有時候我出去拍照，造型師把衣服拿來時會提醒我衣服很小，我會直接回他：「喔沒關係，我的胸很平！」他們就會連忙跟我說「不會啦！」想盡辦法安慰當事人，但誰准你安慰啊！只因為你審美單一，就覺得胸大才是真理，這件事很荒謬。別覺得自己的想法或是某某人講的話就是千真萬確的，千萬別這樣做，多去嘗試不一樣的事情。』

▲(圖／Adam Tristan）

「您現在還會在乎別人的評論嗎？」

『我不太看別人的評論欸。』

「以前呢 ？剛出道的時候？」

『一開始我出道的時候沒有網路所以還好，不會很常看到別人的評論。可是批評外貌是非常容易的事啊，路邊大嬸、隔壁小孩都可以批評，大家都覺得只要我有眼睛就可以批評，因為「批評」這件事情門檻很低嘛！』

「大家的批評是基於對方不知道你是誰，所以可以這樣講？」

『不會啊，你走在路上也會看到別人指指點點啊！大家都是，因為批評別人不需要什麼技能，但是你會走在路上隨便看到一個人穿什麼樣的衣服，就做出批評，就真的覺得她是什麼樣的人嗎？』

「大家可能會根據外表來把人歸在某一些類別。」

『所以你們還是會幫她貼標籤。其實我也很想知道媒體是怎麼看待這件事情的？』

「貼標籤這件事嗎？」

『因為這個始作俑者就是你們啊！你們一直在講美醜，沒有一個正常人會整天把「你覺得美麗是什麼？」掛在嘴邊，沒有這種事，都是你們把它放大的啊！』（珊妮老師請息怒，Wazaiii編輯先默默把椅子往後挪10cm。）

▲(圖／Adam Tristan）

「您覺得現在的媒體是不是又更傾向於這樣的方向？」

『其實我會做《恐怖谷》這個企劃是因為，現在可以看到很多女生去做微整形 (雖然我的作品本身不是在探討這個事情) ，而現在會有很多說詞 ，像是「對自己好一點有錯嗎？」、「你可以變成自己想要的樣子、變得更有自信。」但是這些事情是從你內心長出來的，還是廣告文案塞給你的？現在所有的資訊取得變得非常容易，你搜尋任何東西，它都會變成網頁旁邊不斷洗腦你的廣告，社群就是這樣，然後人們就會掉入這個循環裡。你怎麼能夠確定那些不是媒體的填塞和廣告的洗腦？其實整形沒有關係啊，但是我覺得你應該真的去思考過這件事情、做出一個對你身體負責任的決定，而不是「被洗腦」。』

「閱聽人會受媒體影響，是媒體的問題？還是其實閱聽人也漸漸變成非常依賴這些資訊，而漸漸喪失思考的能力？」

『當然，因為網路的使用方式就是這樣，在所有的商業置入裡面都會運用這個行為。也許你會覺得現在很多荒謬的新聞怎麼還是有人相信，那是因為他們的同溫層只看得到那塊，無從比較的話就沒有辦法去做出判斷。其實我們現在使用網路時，你要費很大的功夫才能去看到其他不一樣的聲音，我覺得這是一個惡性循環，所以變成你要改變自己、建立起自己的脈絡。在我年輕的時候網路沒那麼發達，沒有辦法搜尋到那麼多資訊，但是我每讀完一本書，就可以得到我自己的書摘跟想法。但這個網路世代變得脈絡化，如果你沒有辦法建立一套自己的價值體系，就很容易被他人影響、很容易被塞資訊也很容易輕信別人，這是非常危險的。像我會做書摘，可是有很多人就算沒讀過那本書、沒看過那部電影，還是可以依賴懶人包，懶人包是世界上極度危險的東西。』

▲(圖／Adam Tristan）

「如果回歸比較原始、組織性的選擇方式，比如說去圖書館找書，會比較能建立自己的思考脈絡嗎？」

『也不能這樣說，如果這個人剩下的時間都在上網，那也沒有用。就像現在音樂的取得太容易了，你一打開Spotify，就可以擁有聽都聽不完的音樂。但我記得在我一開始聽音樂的時候，零用錢都要存很久才能去買一張CD或卡帶，然後你不知道裡面的音樂是什麼樣子，可能只是從國外雜誌看到就存錢去買了。很多時候買回來會覺得很失望，因為不是我想像的，但是因為錢都花了所以就還是聽，聽了之後就從裡面發現了一些樂趣 。現在絕對不可能發生這件事，因為你聽了十秒之後你不喜歡就會換掉，但我就是聽了很多奇奇怪怪的音樂之後，才發現原來世界上有很多人在做不一樣的事情，我相信現在的人要去聽自己不熟悉的東西是非常困難的，而且不會有耐心。』

「是因為我們一開始就拒絕了那些『覺得自己不會喜歡』的事物？」

『對，你喜歡聽R&B的話，Spotify永遠只會推薦給你R&B。現在有些小朋友會問我：「你怎麼知道那麼多小眾廠牌的音樂？」因為你去搜尋、去聽，就會建立一些你對於音樂的知識跟想像，我覺得這些都是無可取代的，美學經驗是一旦經歷了就是你的，你沒有看過那部電影、沒有聽過這個音樂，是不可能建立對於美學的真正感動。我認識好多小朋友，他知道的事情很多，你問他任何事情，他都可以從電腦資料中調出來，可是這跟你個人的感知和美學是兩回事。』

「在這個人們註定無法脫離網路的世代，您覺得我們可以怎樣盡量擴大自己，逃脫演算法的魔掌？」

『我也會每天上網、用社群，但我覺得還是有很多方法可以建立起自己的價值體系，比如說常常會有電影公司請我寫文章，但我絕對不會在寫文章或看電影之前去看別人寫的影評，因為這是非常煞風景的事，而且其實我對於別人寫的影評或是樂評都不是很感興趣，那會使人養成觀點上的依賴性。』

▲(圖／Adam Tristan）

「您曾經有對任何東西有依賴性嗎？」

『應該還好，因為我不是那種一定要在某個咖啡廳、某個位置做事的人，沒有這種事。』

「所以每個地方都可以得到不一樣的靈感？」

『恩，因為我不喜歡被制約。我覺得不要這麼輕易就妥協，如果別人說你的打扮醜，你可以去思考這件事情，但不要因為別人說什麼就被影響，或是看到別人做什麼，你就也非得要去做。』

「請和我們分享一個您曾經羨慕過的、別人才有的東西或特質？」

『我不是這種個性，我真的沒有羨慕過別人的事情。就像早期剛出道的時候，花很多時間在做妝髮跟造型，這過程中一定會有很多荒唐的事情，當然現在看會覺得很好笑，想說：「天啊！這也太醜了吧！」可是我覺得也沒有什麼關係，你一定要經歷一個「就是很醜」的歷程，才會知道自己適合什麼。』

▲(圖／Adam Tristan）

「請問您覺得自信跟年齡是有關係的嗎？」

『一定有，你想得越周全，你就越知道怎麼樣在這個環境裡跟自己相處，因爲你會知道遇到事情不用緊張，也會知道應該怎麼面對。可是我覺得網路社群有讓這件事情變得嚴重，因為網路世界的全體都在表現出人生中最美好的一面，他們絕對不會把他們人生中慘的、醜的事情表現出來，這就會對其他人造成挫折感。比如說每個人都在拍自己濾鏡修圖過的照片，全都是人生美好的事，但他們人生一定也會有很慘的時候啊！他們一定也會被長官罵、也會肚子痛、也會素顏很醜，但他們不會把這些東西放到社群上，你就會覺得大家的人生好像每天都要盡情地展現美好，我覺得這是會造成一些壓力的。所以說為什麼現代人會長得越來越像，這就是原因。像我不是會一直待在社群上看別人在幹嘛的人，其實我不是很感興趣，所以我不太會被這些事情干擾。我剛出道的時候，穿著打扮、說話方式也都會被老闆們嫌棄，我就回他們：「你懂屁啊。」你穿你的、我穿我的，有什麼關係？』

「對您來說，時尚是什麼？『美』又是什麼？」

『我不討厭時尚，但我覺得時尚跟美的差距是很大的，時尚是有標準的，可是美沒有。

大家都會說每個人有每個人的個性，但時尚工業裡面每一年都會有未來的方向、色調，其實是有一個故事的，然後再由此去發展它未來的脈絡。時尚有一個商業框架在，始終是有限制、有規範的，當然我們不會很在意這些規範，因為你從這些東西裡面還是會找到一些點去發揮，但時尚和「美」是不一樣的，因為美可以是非常主觀、你自己認為的，可以不受到外界的制約。』

▲(圖／Adam Tristan）

後記：

專訪這一天，正是炙熱的盛夏午後，在復古氛圍的玉成錄音室，約定的訪問時間一到，門鈴叮咚一聲響起。Wazaiii編輯打開門嚇了一跳，沒有經紀人、沒有助理，是珊妮老師本人，而且就只有她一個人，氣場強大，讓現場的編輯和影音團隊無不繃緊神經。「珊妮老師，你知道所有人遇上你都會很緊張嗎？」Wazaiii編輯故作鎮定問，「我知道他們會緊張，可是我不知道為什麼，也拿他們沒辦法。」珊妮老師聳聳肩，一派輕鬆答道。其實在與珊妮老師相處的短短幾個小時內，我們就發現了在陳珊妮一身黑色勁裝之下，是她的坦蕩與率真，甚至可以說是「可愛」，因為她總在攝影團隊調整器材、燈光的空檔，不斷抓著Wazaiii編輯繼續問問題，比起我們對陳珊妮的好奇，她似乎更好奇這個年頭的年輕人，腦袋裡都裝些什麼東西。

大部分的訪問之於編輯，就是一個再普通不過的工作行程，可是陳珊妮的專訪不一樣，她的話語有一種魔力，能讓人在結束了一天的辛苦工作後，突然想起其中的某個段落，進而思考起自己的人生。

很多淺顯的道理我們都懂，但真的要實踐起來，好像沒那麼容易。就像我們知道自己的「美」該是由自己定義，無關乎任何一個人怎麼看你或怎麼想你，就算是你心愛的人、在乎的人也不行，除了你，沒有人可以詆毀你；就像我們知道網路上有太多經過包裝的炫耀，明明知道別人的生活同樣也有起伏跌宕，卻沒有辦法阻止自己不經意的和別人比較。

可是陳珊妮就有這股如同基因突變般的強大能量，她的人生沒有在意過別人的一句評價，想不起任何一件曾經豔羨過別人、自己不曾擁有的東西。也許我們一輩子都達不到這樣的修行，但只要今天的自己比昨天的自己再強壯一點，這樣也可以，也就不枉珊妮老師的一番教誨。

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