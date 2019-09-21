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侯佩岑愛鞋推限時訂製　自己當設計師絕不撞鞋

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▲侯佩岑愛鞋，在台灣推出限時客訂服務。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

為迎合現代人追求彰顯自我，獨一無二的特性，「客製化」近年來在精品圈刮起旋風，別於西裝的量身定制，備有多種選擇的「半客製」，能讓時尚粉絲們享受自己當設計師的樂趣，又能確保時尚度，還免於發生「撞包」、「撞鞋」的尷尬事。

▲▼Loro Piana訂製鞋履服務。（圖／Loro Piana提供）

▲Loro Piana針對經典款推出限時客訂服務。（圖／品牌題供）

義大利精品Loro Piana以羊絨面料聞名，設計簡約但面料卻是一等一，有讓人「摸了就醉」的魅力。近兩季，除了堅守羊絨服飾領域外，更將業務拓展到鞋履上，侯佩岑也曾穿上粉色鞋履，大秀美腿，即日起輪番在台北、台中限時推出經典鞋履訂製服務。

▲▼Loro Piana訂製鞋履服務。（圖／翻攝侯佩岑粉絲專頁）

▲侯佩岑曾穿Summer Charms粉色款，大方展現長美腿。（圖／翻攝官方粉絲專頁）

Loro Piana針對旗下經典的Summer Charms、Summer Walk、Open Walk鞋履，推出限時訂製服務，台北101專賣店限時到9月底；台中新光三越中港店則是10月限時訂製。鞋面共有超過20色麂皮或11色鱷魚皮可選，內部襯裡有4色皮革貨4色海狸毛可選，侯佩岑同款的Summer Charms女鞋，還能選擇金、銀、玫瑰金飾釦，讓鞋面更有女人味。

▲▼Loro Piana訂製鞋履服務。（圖／Loro Piana提供）

▲▼ Loro Piana訂製鞋履。（圖／記者張妤瑄攝）

▲女鞋Summer Charms點綴金屬扣，有3種顏色可選。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）

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Open Walk與Summer walk兩者以高筒與低筒鞋款來區別，前者推出男、女款，後者為男鞋，同樣在鞋面、鞋襯裡都能自由選擇配色。以價格來說，從新台幣3萬2,500元起跳，與非訂製款要價差不多；若選擇鱷魚皮鞋面，由於是珍稀材質，價格則上看34萬8,400元左右。

訂製鞋履都將由義大利工匠製作，約需8周時間才能到手。

▲▼ Loro Piana訂製鞋履。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼ Loro Piana訂製鞋履。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼ Loro Piana訂製鞋履。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼ Loro Piana訂製鞋履。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼Loro Piana訂製鞋履服務。（圖／Loro Piana提供）

▲▼Loro Piana訂製鞋履服務。（圖／Loro Piana提供）

▲▼Loro Piana訂製鞋履服務。（圖／Loro Piana提供） ▲▼Loro Piana訂製鞋履服務。（圖／Loro Piana提供）

▲Oper Walk為高筒為男女款；Summer Walk為低筒僅推出男款。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）

關鍵字：

Loro Piana, 客製化, 訂製鞋履, 台北101, 台中新光三越, 台中新光三越中港店, 侯佩岑, 時尚穿搭
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