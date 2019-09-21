別踩雷！會讓男人瞬間想分手的5件事　人前讓他沒面子是大禁忌

編輯／Molly 圖／翻攝pexels、unsplash

有些女生常常把分手掛嘴邊，利用「分手」來讓另一半低頭、妥協，但男生則通常不太會隨便把分手拿出來說嘴，一旦他們一說出口，就是認真的想結束這段關係。除了平時兩人相處之間的累積，以下這5件事也會讓男生瞬間起了想分手的念頭，女生們一定要小心，別亂踩雷！





1.一直拿他跟別人比較

雖然人難免都會有比較之心，但千萬別一直拿別人跟另一半比較，像是什麼「你看別人男友都幫她買什麼…」「你看XX的男友都會幫她…」，別以為這樣可以刺激男友，讓他「對你更好」，畢竟你也不會喜歡被拿來跟別人比較，換個角度思考，如果他也總跟你說「人家女友都怎樣怎樣」，妳不會氣到想分手嗎？

2.動不動就冷戰



很多人遇到爭執、不愉快，就採取冷戰來面對，但其實冷戰根本無助於溝通和感情的發展，不僅無法清楚理解問題原因，好好解決，過度的冷戰還會磨損彼此間的感情，讓人失去耐心，甚至產生更多誤會，尤其如果另一半已經主動低頭道歉，但你卻繼續冷戰，久而久之會讓另一半越來越厭煩，也開始不想退讓。

3.在人前讓他沒面子



有句話說得好，「女人要哄，男人要捧」，大部分男人都是愛面子的，你可以不對他說情話，不給他零用錢，但絕不能不給他面子，尤其有他人在的時候更是重要。對男生來說，他們在外需要展現自己強勁的一面，若是因為不愉快或一點小事讓他們在外人面前失了面子，尤其是有熟人在的話，更會讓他們覺得無法忍受。

4.不愉快就愛翻舊帳



很多情侶吵架一開始都只是因為生活中的一件小事稍微不愉快，講著講著有人開始翻舊帳，把對方以前犯的錯誤都拿出來獎，到最後就會吵到不可開交。尤其是男生，更是討厭這樣把當下和以前的事混為一談，時間久了，次數多了，他就會開始覺得你愛無理取鬧，是無法好好溝通的人。

5.緊迫盯人、不留空間給他



不論感情再好再甜蜜的情侶，每個人都需要一點私人空間和自由，若是你24小時追蹤他的行蹤，一天到晚打電話查勤或是整天拿著他的手機東翻西找，只會把另一半逼得喘不過氣，覺得被束縛、沒自由，想逃離你身邊。

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