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小黑瓶鐵粉注意！蘭蔻周慶推「超強修護組」，有玩又有拿

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▲▼蘭蔻周慶推「超強修護組」，有玩又有拿 。（圖／品牌提供）

▲蘭蔻在周慶首購當日加贈驚奇包，價值2,000元相當有噱頭。

記者曾怡嘉 / 台北報導

蘭蔻「小黑瓶」2019年升級配方為超未來肌因賦活露，用過的網友反饋高、使用更有感，更新的小黑瓶可說穩坐修護精華液的寶座。品牌乘勝追擊，週年慶就以它為重頭戲，推出超優惠組合，讓你一次買好買滿，不僅能兌換驚奇包，更有機會再抽正貨一瓶。

▲▼蘭蔻周慶推「超強修護組」，有玩又有拿 。（圖／品牌提供）

▲超未來肌因修護組，3,600元。

各大保養彩妝品牌，在今年百貨周年慶磨刀霍霍，針對首日推出超多優惠，像是蘭蔻在周年慶第一天，只要購買《超未來肌因修護組》的前100名消費者，即可獲贈一張印有序號的「驚奇包」兌換券。

▲▼蘭蔻周慶推「超強修護組」，有玩又有拿 。（圖／品牌提供）

▲除了超值擁有小黑瓶組合，首日限量加贈驚喜包。

憑券回櫃在「觸控未來機器」上輸入專屬序號，即可獲得價值2000元明星旅行組的驚奇禮物，並可參加抽正貨活動，CP值整個高到破表。

▲▼蘭蔻周慶推「超強修護組」，有玩又有拿 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲絕對完美鑽石唇膏組，2,070元。（圖／記者曾怡嘉攝）

針對9月上市就造成轟動的絕對完美鑽石霧光唇膏，以鑽石切割概念設計，添加獨家普拉絲鏈抗老成分、玫瑰修護精油及奢華極致珍稀碧璽的配方，打造最有質感的霧面唇。
周慶推出《絕對完美鑽石唇膏組》，任選兩色即贈絕對完美手拿包、超輕盈UV BB霜10ml與真愛奇蹟香水(花漾限量版)5ml，就是要逼你及早出手，將心儀色號通通帶回家！

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關鍵字：

蘭蔻, 小黑瓶, 周年慶, 超值組合
fashion.net

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