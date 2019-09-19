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風.LUXURY／運動錶超夯　江詩丹頓萬年曆、陀飛輪換新裝

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▲江詩丹頓Overseas。（圖／品牌提供）

▲Overseas系列今年推出藍面超薄萬年曆錶2,492,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

上個世紀的70年代，高級運動錶崛起，AP（Audemars Piguet，愛彼錶）有皇家橡樹系列、PP（Patek Philippe，百達翡麗）推Nautilus金鷹系列，歷史悠久的江詩丹頓（Vacheron Constantin）也在1977年推出紀念品牌222周年的「222型號」腕錶，成為今日主打運動錶系列Overseas系列的藍本，品牌持續壯大此系列，今年首度推出陀飛輪腕錶，精鋼打造，更貼近新世代需求。

▲江詩丹頓Overseas。（圖／品牌提供）

▲附三款錶帶的Overseas三針日期自動錶， 660,000元 。

向222型號腕錶致敬的Overseas系列，於1996年誕生，歷經數次改款，奠定代表性的DNA，包括飾有品牌標徽的馬爾他十字錶殼與錶帶鍊節、22K金質自動盤具有象徵性的羅盤、可輕易更換錶帶的快拆設計、裝載抗磁自動上鍊機芯等特色，款式從三針日期錶、超薄錶、計時碼錶均備，女性亦可在此系列尋得鑲鑽款式，鑽石更加凸顯馬爾他十字輪廓。

▲江詩丹頓Overseas。（圖／品牌提供）

▲女性亦可在Overseas系列尋得鑽錶款式1,300,000元 （附粉膚色橡膠錶帶）。

而過往在紳士錶款現身的陀飛輪裝置，今年首度出現在Overseas系列，裝載去年首發的2160超薄陀飛輪機芯，讓腕錶保有運動錶的陽剛，卻也舒適好戴，6時位置的馬爾他十字雕陀飛輪框架成功吸引目光；江詩丹頓同時提供精鋼錶帶、藍色皮錶帶、橡膠錶帶，讓錶主輕易DIY更換，依照穿搭與場合變換不同風格。

▲江詩丹頓Overseas。（圖／品牌提供）

▲Overseas首款陀飛輪腕錶3,490,000元。

Overseas另一複雜功能錶萬年曆，今年也新添貴氣的銀色面盤玫瑰金鍊帶錶、藍色面盤玫瑰金錶殼腕錶2款新成員，均搭載厚度僅為4.05毫米的超薄機芯，錶殼整體厚度僅8.1毫米，具時、分、星期、日期、月份、以48個月為周期的閏年指示與月相顯示功能。高級運動錶加入複雜功能，足見休閒運動錶的流行勢力，依然延燒。

▲江詩丹頓Overseas。（圖／品牌提供）

▲Overseas超薄萬年曆玫瑰金鍊帶錶3,068,000元。

關鍵字：

江詩丹頓, Vacheron Constantin, 運動錶, Overseas, 陀飛輪, 萬年曆
fashion.net

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