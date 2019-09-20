亮･珠寶／糖果雞尾酒戒要1800萬元！　海瑞溫斯頓甜美聚焦

▲海瑞溫斯頓推出如糖果般甜美誘人的Winston Candy系列雞尾酒戒指。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「鑽石之王｣海瑞溫斯頓（Harry Winston）過往以珠寶界「四大天王｣鑽石、紅寶石、藍寶石與祖母綠設計為主，近來迎來嶄新一頁，首度推出大克拉彩色寶石為主角的Winston Candy系列雞尾酒戒指，靈感源自品牌於1950至60年代期間的珍藏設計稿，呈現一顆顆如糖果般的甜美戒指。

▲海瑞溫斯頓16.69克拉橢圓形切工錳鋁榴石搭配綠松石與美鑽的戒指，約 8,196,000元。

雞尾酒戒（Cocktail Ring）源自與美國，從第二次世界大戰後至50年代經濟復甦，人們對未來的信心反映在珠寶奔放、大膽的設計上，碩大且繽紛寶石的搶眼戒指因此誕生，50年代參加雞尾酒會的單身女性，喜歡將這種有份量的大戒指戴在右手上，端著酒杯完全聚焦，且很明顯與左手戴著婚戒的已婚女性做區別。

▲6.15克拉紅色尖晶石搭配藍紫色藍寶石戒指（左）約6,668,000元，25.18克拉橙色石榴石搭配彩色藍寶石戒約14,170,000元。

時至今日，名媛與女星成為雞尾酒戒風行的最大推手，常配搭bling bling寶石戒指宣示自我風格。海瑞溫斯頓此次以繽紛糖果為發想推出Winston Candy系列，選用大克拉的濃澄石榴石、珍罕碧璽、粉淡色藍寶石或尖晶石為主石，旁襯美鑽與各色彩寶，大膽玩撞色，例如綠松石圍繞著橘色調的錳鋁榴石，是超乎想像的亮眼組合。

▲紅寶石與鑽石圍繞10.59克拉橢圓形切工粉紅剛玉的海瑞溫斯頓戒，約18,754,000元。

因為寶石大且等級好，Winston Candy系列雞尾酒戒款款身價不斐，多件作品身價超過千萬元，目前最高價由主石為10.59克拉橢圓形切工粉紅剛玉的戒指奪冠，8顆水滴形鑽石與16顆紅寶石圍繞主石，最外圈再鑲嵌一圈粉紅剛玉，身價逾1875萬元。