維多利亞貝克漢發光秘技：多吃「美容水果」、補充好油脂

▲45歲的維多利亞貝克漢，身材體態和肌膚都高標。（圖／翻攝自IG/victoriabeckham，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

說到全球最羨慕的女人之一，一定少不了維多利亞貝克漢，她不只是貝嫂，更是一位成功的女企業家，且把家庭與事業兼顧得很好，她經營時裝品牌有目共睹，而今年9月她正式宣布推出個人同名品牌Victoria Beckham Beauty。

▲除了臉部塗的，吃進肚中的食物也很在意。

最近她被訪問到如何在緊湊生活中，依舊維持美麗？她分享除了臉上抹的，吃的保養更為重要，許多女生減重都在「減油」，她則認為適當油脂對肌膚有好處，甚至是讓肌膚發光的關鍵。

▲酪梨是營養水果，加入面膜對肌膚也有助益。（圖／Unsplash）

維多利亞貝克漢每天都吃3~4顆酪梨是她美容妙招，酪梨含不飽和脂肪酸，更擁有豐富的膳食纖維，能促進大腸蠕動，改善便祕。她更愛將酪梨搗碎當成面膜敷在臉上，豐富的維他命 E、果油，可潤澤肌膚、消除皺紋。

▲無畏年齡增長，每個階段有不同的面貌。

隨著年紀增長，她認為保養不應該只是追求年輕，而是應該勇於面對自己的不完美，懂得欣賞現在的模樣，自信展現獨一無二美麗。

▲打造煙燻的眼線筆很值得期待。

不放棄追求美麗，也是她一直維持美好狀態因素之一，她個人同名美妝品牌Victoria Beckham Beauty，主張不做動物實驗，打造無毒彩妝品，第一波主打正是她最愛的煙燻妝的眼線筆、眼影膏與眼影盤。具外媒報導，她未來也有規劃將推出保養、香水、健康產品等產品，大家拭目以待。

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