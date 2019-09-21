fb ig video ETtoday search mobile

維多利亞貝克漢發光秘技：多吃「美容水果」、補充好油脂

> >

▲▼維多利亞貝克漢發光秘技。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲45歲的維多利亞貝克漢，身材體態和肌膚都高標。（圖／翻攝自IG/victoriabeckham，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

說到全球最羨慕的女人之一，一定少不了維多利亞貝克漢，她不只是貝嫂，更是一位成功的女企業家，且把家庭與事業兼顧得很好，她經營時裝品牌有目共睹，而今年9月她正式宣布推出個人同名品牌Victoria Beckham Beauty。

▲▼維多利亞貝克漢發光秘技。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲除了臉部塗的，吃進肚中的食物也很在意。

最近她被訪問到如何在緊湊生活中，依舊維持美麗？她分享除了臉上抹的，吃的保養更為重要，許多女生減重都在「減油」，她則認為適當油脂對肌膚有好處，甚至是讓肌膚發光的關鍵。

▲▼維多利亞貝克漢發光秘技。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲酪梨是營養水果，加入面膜對肌膚也有助益。（圖／Unsplash）

維多利亞貝克漢每天都吃3~4顆酪梨是她美容妙招，酪梨含不飽和脂肪酸，更擁有豐富的膳食纖維，能促進大腸蠕動，改善便祕。她更愛將酪梨搗碎當成面膜敷在臉上，豐富的維他命 E、果油，可潤澤肌膚、消除皺紋。

▲▼維多利亞貝克漢發光秘技。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲無畏年齡增長，每個階段有不同的面貌。

隨著年紀增長，她認為保養不應該只是追求年輕，而是應該勇於面對自己的不完美，懂得欣賞現在的模樣，自信展現獨一無二美麗。

▲▼維多利亞貝克漢發光秘技。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲打造煙燻的眼線筆很值得期待。

不放棄追求美麗，也是她一直維持美好狀態因素之一，她個人同名美妝品牌Victoria Beckham Beauty，主張不做動物實驗，打造無毒彩妝品，第一波主打正是她最愛的煙燻妝的眼線筆、眼影膏與眼影盤。具外媒報導，她未來也有規劃將推出保養、香水、健康產品等產品，大家拭目以待。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

維多利亞貝克漢, 水果, 美麗, 保養, 彩妝
fashion.net

熱門文章

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

試・開箱／GUCCI唇膏出了58色！米開理紅、玫瑰粉超美

香奈兒珠寶不對稱才美　彗星劃過耳際酷酷的

41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感

倫敦時裝周／貝克漢全家高顏值看秀　哈珀穿「媽媽特製碎花裙」變成熟

吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

林柏宏愛死花襯衫！誇海口ALLSAINTS每件都穿過　買到變VIP

倫敦時裝周／台灣設計師黃薇用「強迫症」驚艷全球

2020年Air Jordan開賣時間表！經典芝加哥、混血新色接連登場

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

延長手機壽命比換iPhone 11更實際！6大壞習慣「從不關機」最致命

遇到像撿到寶！雙魚貼心、金牛超有愛，最佳閨密TOP5

林志玲深V海溝不見底　高腰澎裙甜遮肚，網驚：肚子怎麼大了

情感太豐富、哭點最低的3星座女！雙魚流淚代表　看劇也能慘哭 無印良品賣新房！「向陽之家」落地窗配絕美戶外　台幣500萬有找 初見男友家長4大重點！提早10分鐘到、「偽素顏」一秒收服長輩心 韓妞5個方法打造堅強底妝　「蜜粉」妙用讓你持妝超過12小時 吳姍儒穿「踩到地長褲」自誇長到180　硬尬天生長腿陳庭妮 冷水洗臉、不用化妝棉　5個小動作讓肌膚不老同時愛地球 2019全台周年慶檔期大整理！　小資們快計畫該怎麼搶貨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面