黑夜裡看見發光的黃眼睛！「小丑」潘尼懷斯造型夜燈　你敢用「牠」嗎？

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改編自恐怖大師史蒂芬金小說的電影《牠：第二章》，日前挾帶第一集的氣勢正式在台灣上映，而電影中的最大反派「小丑」潘尼懷斯，其擁有的詭異微笑，讓人不禁寒毛直豎，因此國外網站Firebox便趁著這股熱潮，推出一款潘尼懷斯造型的夜燈。

在 Instagram 查看這則貼文 Firebox（@firebox）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 13 日 上午 3:50 張貼

潘尼懷斯造型夜燈，應該會嚇傻不少人，因為其臉部表情、色調皆與電影中的造型相同，並且有2種閃爍模式，包括全身發光以及眼睛發光。然而，Firebox於介紹欄提醒大家，每個孩子的噩夢就是在黑暗中看到光影。因此閃爍的模式一定要調整好，不然會對小孩造成影響。

▲潘尼懷斯造型夜燈，其臉部表情、色調皆與電影中的造型相同。（圖／翻攝自Firebox官網）

▲擁有2種閃爍模式。（圖／翻攝自Firebox官網）

由國外網站Firebox推出的潘尼懷斯造型夜燈，目前已經可於Firebox官網購得，售價為英鎊11.99元（約台幣480元），夜燈只需要接上USB電源線就能使用，相當方便。

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說到推出電影周邊，曾在5月底上映的《哥吉拉：怪獸之王》不僅帶起「怪獸」熱潮，就連哥吉拉的模型也賣得嚇嚇叫。這回來自日本的東寶電影公司，便特地帶來一款可動式模型，而整體設計就與電影海報相同，以哥吉拉在海面上吐出藍色氣息為主，預計在12／18上市，售價為日圓15,000元（約台幣4,500元），喜歡的朋友可以到哥吉拉官網查看相關資訊。

▲設計以哥吉拉在海面上吐出藍色氣息為主。（圖／哥吉拉官網）

▲購買模型還可以得到藍光DVD。（圖／哥吉拉官網）