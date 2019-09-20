IU白皙臉蛋配紅色嘟嘟唇學起來　用面膜打光、唇筆暈出自然感

▲在《德魯納酒店》飾演滿月社長的IU，造型與紅唇妝容都引起討論。（圖／翻攝dlwlrma IG）

編輯／Iliad

南韓夯劇《德魯納酒店》雖已播畢，但劇中飾演女主角滿月社長的IU，人氣居高不下，她從戲裡到戲外的裝扮與妝容，依然是粉絲討論的焦點，雖然戲外她的穿著不像劇中浮誇，但妝容倒是很一致，白皙臉蛋配上飽滿紅唇已成為她的招牌特色了。

▲白皙臉蛋與飽滿紅唇是IU招牌特色。（圖／翻攝dlwlrma IG）

想要像IU擁有透亮肌膚，從日常飲食與保養就得扎實做起，保養尤其重視保濕、防曬，不可缺少的是睡前或空檔都可敷上10分鐘的面膜，從韓國直送的PS美美妍打光修修淨透亮白面膜，正是近日愛保養女孩關注的新鮮貨，為的替肌膚打光免修圖，上妝也更服貼自然且有光澤。

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IU另一招牌紅唇妝，顯示曾經流行一陣子的咬唇妝已出局，大紅色的飽滿唇才是王道。PS美美妍嘟唇修修豐嫩顯色唇筆法式紅唇即是超顯色的選擇，為求自然，可以使用另一色疊擦出外淺內深的唇色，第二要點則是將唇部填滿但要拿暈染刷暈染唇線邊界，靠小技巧畫出如IU的動人唇色。

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