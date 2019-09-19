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肯德基推出「炸雞甜甜圈三明治」！糖霜配雞汁熱量驚人　網：超欠吃

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編輯／Ann 圖／翻攝自KFC

知名連鎖炸雞店KFC肯德基近日不斷登上媒體版面，日前才於亞特蘭大分店開賣全素炸雞，達到五小時就完售的驚人記錄。而今，又破天荒推出了炸雞甜甜圈三明治，引起網友驚呼，實在太邪惡！

▲肯德基。（圖／翻攝自KFC）

知名連鎖炸雞店肯德基，今年（2019）8月才連同美國無肉公司起家的未來漢堡Beyond Meat 合作，正式進軍無肉市場。最新推出的素食炸雞、肉排，標榜100%植物性，沒有任何肉質只有以蛋白質為主的綠豆、豌豆，以及馬鈴薯澱粉、蘋果萃取物、大豆卵磷脂等健康原料，在經歷蒸汽、壓力以及冷水浸泡之後，擁有宛如真實肉質一般的口感。

▲肯德基。（圖／翻攝自KFC）

現在更祭出奇招，將完全意想不到的甜甜圈與炸雞結合，徹底將以往的漢堡除去，取而代之的是熱量爆表的甜甜圈，將其製作成三明治的造型，口感上不僅有甜甜圈的鬆軟，一口咬下更能品味炸雞的多汁，絕對讓炸雞與甜點控滿意，算是破天荒的新嘗試。當然，消費者還是可以選擇個人化的搭配模式，例如兩層甜甜圈夾著炸雞、或是甜鹹口味分開裝在籃子裡。

▲肯德基。（圖／翻攝自KFC）

消息一曝光也立即引起網友驚呼，「太罪惡」、「熱量無法想像」、「這是個大膽的嘗試」、「超想吃」。目前商品僅僅在測試階段，於維吉尼亞州、匹茲堡等40個分店開賣，或許大家可以期待一下來台販售的消息。

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關鍵字：

速食, 肯德基, 炸雞, 全素, 甜甜圈, 三明治, KFC
fashion.net

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