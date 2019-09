肯德基推出「炸雞甜甜圈三明治」！糖霜配雞汁熱量驚人　網：超欠吃

編輯/Ann 圖/翻攝自KFC

知名連鎖炸雞店KFC肯德基近日不斷登上媒體版面,日前才於亞特蘭大分店開賣全素炸雞,達到五小時就完售的驚人記錄。而今,又破天荒推出了炸雞甜甜圈三明治,引起網友驚呼,實在太邪惡!

知名連鎖炸雞店肯德基,今年(2019)8月才連同美國無肉公司起家的未來漢堡Beyond Meat 合作,正式進軍無肉市場。最新推出的素食炸雞、肉排,標榜100%植物性,沒有任何肉質只有以蛋白質為主的綠豆、豌豆,以及馬鈴薯澱粉、蘋果萃取物、大豆卵磷脂等健康原料,在經歷蒸汽、壓力以及冷水浸泡之後,擁有宛如真實肉質一般的口感。

現在更祭出奇招,將完全意想不到的甜甜圈與炸雞結合,徹底將以往的漢堡除去,取而代之的是熱量爆表的甜甜圈,將其製作成三明治的造型,口感上不僅有甜甜圈的鬆軟,一口咬下更能品味炸雞的多汁,絕對讓炸雞與甜點控滿意,算是破天荒的新嘗試。當然,消費者還是可以選擇個人化的搭配模式,例如兩層甜甜圈夾著炸雞、或是甜鹹口味分開裝在籃子裡。

消息一曝光也立即引起網友驚呼,「太罪惡」、「熱量無法想像」、「這是個大膽的嘗試」、「超想吃」。目前商品僅僅在測試階段,於維吉尼亞州、匹茲堡等40個分店開賣,或許大家可以期待一下來台販售的消息。

KFC is serving fried chicken sandwiched between two glazed donuts at dozens of locations, and people are freaking out https://t.co/Ce5HiDHVQv