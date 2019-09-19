2019全台周年慶檔期大整理！　小資們快計畫該怎麼搶貨

記者張妤瑄／綜合報導

下半年進入百貨周年慶熱季，《ET FASHION》整理全台周年慶檔期，要趁機補貨或是搶便宜的消費者，一定要先做好筆記，規劃自己的預算與清單，能精省入手又能再賺一波回饋，是年度小資族們不能錯過的購物大典。

內容均以各百貨實際公布的周年慶開跑日排序，粗體字為已開跑的周年慶檔期。

▲周年慶是年度購物精省好時機。（圖／資料照／記者季相儒攝）



北部

台北101購物中心：9／5～10／6

京華城：9／12～9／30

微風廣場：9／12～10／14

微風南京：9/12-10/14

統一時代台北店：10／2～10／27

大葉高島屋：10／3～10／22

新光三越桃園站前店 ：10／3～10／27

桃園台茂購物中心：10／3～10／21

桃園統領百貨：10／3～10／31

中壢大江購物中心：10／4～10／27

新光三越南西店：10／3～10／20

美麗華百樂園：10／9～11／3

環球購物中心板橋店：10／10～11／6

環球購物中心中和店：10／10～11／6

環球購物中心南港店：10／10～11／6

環球購物中心林口店：10／10～11／6

新竹遠東百貨：10／16～11／25

比漾廣場：10／17～11／11

微風松高：10／17～11／11

微風信義：10／17～11／11

新光三越信義新天地：10／17～11／11

京站時尚廣場：10／20～12／16

遠東百貨寶慶店：10／24～12／2

板橋大遠百：10／24～11／24

桃園遠東百貨：10／24～12／2

SOGO百貨中壢元化店：11／6～11／17

新光三越天母店：11/7-11/24

SOGO百貨（忠孝、復興、敦化）：11／7～11／18

遠東百貨板橋店：11／14～12／23

新光三越桃園大有店：11／14～12／8

SOGO百貨天母店：11／27～12／8

新竹SOGO百貨Big City：11／28～12／9

新光三越站前店：12／5～12／22

▲化妝品補貨是女性消費者年度重點。（圖／資料照）



中部

台中大魯閣新時代：9／11～10／6

台中中友百貨：9／19～10／21

台中廣三SOGO：9／18～11／11

太平洋百貨豐原店：9／19～10／20

嘉義耐斯廣場：9／19～10／9

台中大遠百：9／27～10／29

新光三越台中店：10／3～10／27

新光三越嘉義店：10／3～10／27

遠東百貨嘉義店：10／24～12／2

南部

新光三越台南中山店：10／03～10／27

新光三越高雄三多店：10／03～10／27

漢神巨蛋：10／17～11／12

新光三越台南新天地：11／07～12／1

遠東百貨台南店：10／24～12／2

台南南紡夢時代：10／24～11／20

統一夢時代購物中心：10／24～11／20

高雄大遠百：10／24～12／2

太平洋百貨屏東店：10／24～11／11

SOGO高雄店：11／2～11／17

新光三越左營店：11／14～12／15

高雄漢神百貨：11／28～12／29

東部

宜蘭新月廣場：10／03～11／3

遠東百貨花蓮店：10／24～12／2

備註：本表僅供參考，詳細時間以各百貨公佈為準，會持續更新。

►別忘了要當水水這款也要補貨囉！