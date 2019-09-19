fb ig video ETtoday search mobile

2019全台周年慶檔期大整理！　小資們快計畫該怎麼搶貨

> >

記者張妤瑄／綜合報導

下半年進入百貨周年慶熱季，《ET FASHION》整理全台周年慶檔期，要趁機補貨或是搶便宜的消費者，一定要先做好筆記，規劃自己的預算與清單，能精省入手又能再賺一波回饋，是年度小資族們不能錯過的購物大典。

內容均以各百貨實際公布的周年慶開跑日排序，粗體字為已開跑的周年慶檔期。

▲2017新光三越南西周年慶開跑。（圖／記者季相儒攝）

▲周年慶是年度購物精省好時機。（圖／資料照／記者季相儒攝）

北部

台北101購物中心：9／5～10／6
京華城：9／12～9／30
微風廣場：9／12～10／14
微風南京：9/12-10/14
統一時代台北店：10／2～10／27
大葉高島屋：10／3～10／22
新光三越桃園站前店 ：10／3～10／27
桃園台茂購物中心：10／3～10／21
桃園統領百貨：10／3～10／31
中壢大江購物中心：10／4～10／27
新光三越南西店：10／3～10／20
美麗華百樂園：10／9～11／3 
環球購物中心板橋店：10／10～11／6
環球購物中心中和店：10／10～11／6
環球購物中心南港店：10／10～11／6
環球購物中心林口店：10／10～11／6
新竹遠東百貨：10／16～11／25
比漾廣場：10／17～11／11
微風松高：10／17～11／11
微風信義：10／17～11／11
新光三越信義新天地：10／17～11／11
京站時尚廣場：10／20～12／16
遠東百貨寶慶店：10／24～12／2
板橋大遠百：10／24～11／24
桃園遠東百貨：10／24～12／2
SOGO百貨中壢元化店：11／6～11／17
新光三越天母店：11/7-11/24
SOGO百貨（忠孝、復興、敦化）：11／7～11／18
遠東百貨板橋店：11／14～12／23
新光三越桃園大有店：11／14～12／8
SOGO百貨天母店：11／27～12／8
新竹SOGO百貨Big City：11／28～12／9
新光三越站前店：12／5～12／22

百貨周年慶化妝品限量組90分賣光（圖／新光三越提供）

▲化妝品補貨是女性消費者年度重點。（圖／資料照）

中部

台中大魯閣新時代：9／11～10／6
台中中友百貨：9／19～10／21
台中廣三SOGO：9／18～11／11
太平洋百貨豐原店：9／19～10／20
嘉義耐斯廣場：9／19～10／9
台中大遠百：9／27～10／29
新光三越台中店：10／3～10／27
新光三越嘉義店：10／3～10／27
遠東百貨嘉義店：10／24～12／2

南部

新光三越台南中山店：10／03～10／27
新光三越高雄三多店：10／03～10／27
漢神巨蛋：10／17～11／12
新光三越台南新天地：11／07～12／1
遠東百貨台南店：10／24～12／2
台南南紡夢時代：10／24～11／20
統一夢時代購物中心：10／24～11／20
高雄大遠百：10／24～12／2
太平洋百貨屏東店：10／24～11／11
SOGO高雄店：11／2～11／17
新光三越左營店：11／14～12／15
高雄漢神百貨：11／28～12／29

東部

宜蘭新月廣場：10／03～11／3
遠東百貨花蓮店：10／24～12／2 

備註：本表僅供參考，詳細時間以各百貨公佈為準，會持續更新。

►別忘了要當水水這款也要補貨囉！

關鍵字：

周年慶, 2019周年慶, 周慶, 百貨, 小資
fashion.net

熱門文章

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

試・開箱／GUCCI唇膏出了58色！米開理紅、玫瑰粉超美

香奈兒珠寶不對稱才美　彗星劃過耳際酷酷的

41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感

倫敦時裝周／貝克漢全家高顏值看秀　哈珀穿「媽媽特製碎花裙」變成熟

吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

林柏宏愛死花襯衫！誇海口ALLSAINTS每件都穿過　買到變VIP

倫敦時裝周／台灣設計師黃薇用「強迫症」驚艷全球

2020年Air Jordan開賣時間表！經典芝加哥、混血新色接連登場

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

精神科醫生認證　妳變胖是因為工作太認真、要求太高！

43歲林心如差一吋「屁股蛋彈出」　火辣禮服大腿全露逼死地方媽媽

專訪／蔡依林的最愛　義大利「髒球鞋」執行長親自解惑：為何這麼髒

另一半是3星座隨時都笑呵呵超幸福　「可愛的神經病」雙子座登榜 3星座出生註定是「女神」　總被貼心機女標籤的天蠍竟上榜！ 紐約時裝周／謝金燕「黑絲襪辣腿」看MK　網酸動刀：臉回不去 Hi，大學生／盤點10款皮夾「時髦又經典」　入門精品從「掏錢品味」開始 陳庭妮甜美氣完美Hold住熟感豹紋　網狂誇：美得不可思議 蔡依林「超合身花豹裝」將身材打出原形　零贅肉曲線讓網友跪了 Hi，大學生／人氣「女大包」來了　楊丞琳、郭雪芙背上裝嫩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面