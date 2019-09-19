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周董新歌女主角私服竟是性感帥妹！三吉彩花晉升初戀女神

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編輯／Duke

睽違400多天，終於在9／16晚間發布新歌《說好不哭》的周董（周杰倫），迅速引起群眾的熱議，其中，除了驚喜現身的阿信以外，就連MV也充滿話題，因為女主角三吉彩花甜美的外表，已經電翻不少歌迷。

來自日本的三吉彩花，其實是一位模特兼演員，而身高171公分的她，擁有優秀的比例與甜美的外表，不過，私底下的她，卻是一位穿搭超有個性的帥妹，因此今天就要來介紹三吉彩花的個性穿搭，一起來看看吧！

1.街頭風

街頭服飾是三吉彩花私下很喜歡的穿搭風格，可以時常看到她穿戴棒球帽、漁夫帽、球鞋等街頭元素，並且還結合靴子，創造屬於自己的個性街頭穿搭。

▲三吉彩花穿搭。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa）

▲三吉彩花穿搭。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa）

▲三吉彩花穿搭。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa）

▲用棒球帽、漁夫帽、球鞋等街頭元素，結合長靴打造於自己的風格。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa）

2.性感辣妹

身高171公分且擁有優秀比例的三吉彩花，光是先天條件就有當辣妹的特質。而她選用合身短版T-Shirt與短褲，來露出小蠻腰與纖細的大腿，並搭配寬鬆長褲、Oversize T-Shirt、長靴，以凸顯她的好身材。

▲三吉彩花穿搭。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa）

▲三吉彩花穿搭。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa）

▲三吉彩花穿搭。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa）

▲合身短版T-Shirt與短褲，來露出小蠻腰與纖細的大腿。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa）

3.成熟風

雖然三吉彩花年僅23歲，但她穿起成熟風格的衣服也一樣好看，其中，有一套她穿著西裝出席活動，但為了避免太過乏味，所以她裡面搭了一件Crop Top來小露性感：另外2套的重點則為洋裝與中筒高跟鞋。

▲三吉彩花穿搭。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa）

▲裡面搭了一件Crop Top來小露性感，使得整體不會過於乏味。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa）

▲三吉彩花穿搭。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa）

▲穿上洋裝後，三吉彩花也成展現成熟女性的美麗。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa）

▲三吉彩花穿搭。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa）

▲上衣選用短版帽T搭配緊身長褲，而沙色的中筒高跟鞋則為最大亮點。（圖／翻攝自IG@miyoshi.aa）

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關鍵字：

說好不哭, 周杰倫, 三吉彩花, 阿信, MV, 日本, 街頭風, 性感辣妹, 成熟風, 穿搭
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