「白襯衫是一切的基礎」，時尚圈名人向老佛爺最後致敬推出「白襯衫計畫」

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@karllagerfeld、Karl.com

轉眼間，時尚老佛爺Karl Lagerfeld 已經辭世超過半年了，他對於時尚圈的貢獻令人沒齒難忘，雖然經過了悲戚的追思會，也難以抹除眾人心中對他的思念，老佛爺Karl 的眾多親朋好友們為悼念這位時尚圈的偉人，靜悄悄推出了「The White Shirt Project 白襯衫計畫」，向Karl 致敬，蘊藏了非常重大的意義。

回想老佛爺生前最經典的打扮，不外乎就是穿著西裝，搭配一頭白髮綁著小馬尾、戴著墨鏡與皮手套，然而內搭的「白襯衫」更是每套裝扮中的固定班底。

在 Instagram 查看這則貼文 KARL LAGERFELD（@karllagerfeld）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 18 日 上午 1:06 張貼

老佛爺曾經說過：「如果你問我最想在時裝中發明了什麼，我會說『白襯衫』。對我來說，白襯衫是一切的基礎，所有設計都來自它之後。」

Karl Lagerfeld的首席執行官Pier Paolo Righi表示「白襯衫」是與Karl 聯繫的一種非常獨特和親密的方式，因此他邀請匯集了老佛爺的親朋好友，曾與老佛爺有著緊密情感或是帶來靈感的人們，一同推動「A Tribute to Karl: The White Shirt Project」（向Karl 致敬：白襯衫計畫），重新設計能代表老佛爺的「白襯衫」。

包括名模Cara Delevingne、Kate Moss、Diane Kruger、Amber Valletta，設計師Tommy Hilfiger、Alessandro Michele，以及藝術家村上隆，這七位特別的設計者所設計的白襯衫，將各生產77件，從剪裁到印花都各有巧思，每件襯衫上都蘊含了設計者對老佛爺深深的思念。

在 Instagram 查看這則貼文 KARL LAGERFELD（@karllagerfeld）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 16 日 上午 5:54 張貼

老佛爺最愛的數字就是「7」，也就是為什麼這項計畫刻意的出現了這麼多「7」，每件白襯衫將以777歐元做為定價，並於2019年9月最後一周的巴黎春夏時裝周期間，Karl Lagerfeld在Rue Saint-Guillaume街的總部上展出，開賣時間則訂在9月26日，Farfetch、Karl 網站皆可以買到，所得還會捐給進行醫藥研究的Sauver la Vie基金會。

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