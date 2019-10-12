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11款秋季新鞋想收哪一雙？Keds厚底款偷偷增高、NB 452黑粉配色百搭

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初秋之際，各大球鞋品牌又紛紛出動帶來新品啦！想再購入老爹鞋的女孩們，可以參考IU代言過的New Balance韓系復古鞋款「608系列」；潮鞋控絕不能錯過adidas Originals全新跨界聯名鞋款「adidas Originals NITE JOGGER X 3M」以及有著霓虹螢光色彩點綴的升級版「PUMA MUSE X-2」。

Reebok時隔二十多年強勢回歸的傳奇經典鞋款「INTERVAL系列」，非常適合注重外型與機能性兼具的女孩，而Keds新推出的3公分厚底鞋款「Rise Metro」，則是女孩今年秋冬打造修長美腿的秘密武器！

#adidas Originals NITE JOGGER X 3M，女生鞋款／NT$4,890

adidas Originals引發潮流人士高度關注的NITE JOGGER系列鞋款，此次再度跨界合作，攜手全球知名反光材質製造商3M公司，推出全新聯名鞋款「adidas Originals NITE JOGGER X 3M」。鞋款加入了充滿圖像化的設計，包括細緻刺繡質感的adidas三條線標誌；3M引以為傲的獨家反光材質Scotchlite當然也不可少，不只出現在鞋跟及鞋舌，鞋身內側也可見到超大的3M反光材質Logo。外底以摩斯密碼標出鞋款標語，鞋身後側則放上adidas x 3M字樣，濃濃的細節感呈現獨特的復古及科技兼具的風格美學。配色方面，以極簡中性色為基底，字樣以大膽鮮紅或同色系呈現，凸顯3M反光設計細節，同時增強了色彩衝擊力。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

除了3M聯名鞋款，NITE JOGGER更同步推出多款常態款的配色。其中，「奶油甜桃」可謂街頭女孩2019秋冬本命色，淡淡的奶油白裡，加入些許的蜜桃粉，溫柔中帶有個性感，以最純粹的顏色制霸秋冬趨勢。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#PUMA MUSE X-2前衛繆斯女神鞋款／NT$3,280

Puma本次將旗下超人氣繆斯女神鞋款PUMA MUSE進化升級為全新鞋款「PUMA MUSE X-2」，一改以往浪漫唯美的氣質設計，轉而採用現代前衛時尚細節，以勇敢無懼的自信態度強勢回歸。新鞋款也加入大膽霓虹螢光色彩點綴，鞋面交叉彈性繃帶以螢光霓虹設計增加前衛科技氛圍；鞋側TPU裁片也同樣採用螢光配色一路延伸至鞋跟，為整體設計打造立體層次感，同時提供運動時所需的安全支撐。鞋身以網眼鞋面包覆，並運用針織襪套結構增加足部穩固性；鞋跟則壓印上跳豹Logo點綴，營造出清新俐落的極簡設計。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#Reebok傳奇經典INTERVAL系列，女生鞋款／NT$2,650

INTERVAL系列於1996年夏天首度問世，前衛的外型及高機能性的設計，在當時掀起一陣旋風，深受許多運動員的青睞。歷經了二十餘年的變化，Reebok當年的傳奇鞋款終於回歸了！新款INTERVAL系列放大了經典的Vector Logo，鞋身運用不同的色彩及材質拼接，展現20世紀蓬勃向上的時代精神。大膽創新的設計，完美詮釋品牌這一季所要表達「Go Bold」的寓意，鼓勵大家能夠無畏懼地衝破自我極限。此外，INTERVAL鞋面緊密的網布材質，專為著用者的日常穿搭而設計，以多款顏色呈現，也讓混搭風格可以輕鬆駕馭，而其中的「粉灰色」更是本次女生的專屬配色！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#New Balance IU女神韓國款復古鞋，NT$2,950／452鞋款，NT$2,950／ML615鞋款，NT$2,950

2019年秋冬，New Balance再次推出女神IU代言過的韓國款「608系列」，此系列在韓國的熱門程度，堪稱「首爾人腳一雙」的盛況！全新608鞋款為一系列以白色為基調的老爹鞋，鞋身輪廓線條簡約低調，渾圓可愛的鞋頭更深受女孩們青睞。鞋面以百搭的全白高質感皮革佐以經典N字Logo做點綴；鞋底則是一貫的厚底設計，並以大膽、活潑的色彩呈現，完美詮釋青春女孩的復古年代。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

繼IU款608紅透半邊天後，New Balance又另外推出了全新的延伸鞋款「452系列」，外型輪廓延續608的鞋型，打造出看似笨拙卻流線感十足的復古老爹鞋。鞋面以全白高質感皮革與透氣網布交替覆蓋；鞋身以黑色和粉色勾勒出線條，異材質拼接的設計讓造型更有層次，搭配度更勝小白鞋！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

除了608和452，原汁原味保留80年代歷史足跡的「ML615系列」也是韓國的熱銷款式！流線型的鞋身以最受歡迎的全黑、全白和飽和撞色重現當年的復古風潮；鞋側以標製性的純色N字大Logo妝點，為整體視覺增添豐富度。中底特別加入ABZORB緩震科技，讓穿著感更加舒適；鞋面則採用高質感皮革及透氣性網眼等異材質拼接，打造流行層次。鞋舌也同樣可見品牌數字Logo，增加視覺重點的同時，也能突顯出俏皮與活潑。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#Keds厚底新鞋款Rise Metro，NT$3,490／Up鞋款，NT$2,490／Kick鞋款，NT$2,890

Keds本次帶來女孩們都很熱愛的全新厚底鞋款「Rise Metro」，以蘇格蘭踢踏舞鞋為靈感，將其優雅的綁帶及隱藏式鞋眼孔融入新鞋款的設計中。瘦長的鞋面也悄悄地修飾了腳型，而為了避免視覺的沉重感，Rise Metro將2公分的高度內加至鞋墊，底台維持恰恰好3公分高的設計，不只更舒適、更好走，還能打造視覺的完美比例。而經典白及膚粉色的全新配色，更讓此鞋款顯得溫柔、有親和力。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

若增高3公分還不滿足，Keds還同步帶來了熱銷款Triple鞋型的升級版「Triple Up」，4公分的厚底設計，幫廣大女孩們圓了「再高1公分」的心願。經典白色皮革鞋面在鞋側及鞋舌處皆放上醒目的金蔥色Logo標誌，鞋帶頭的細節也使用了金蔥色，提升整體時尚感。穿膩了經典白，還有時尚「霧粉色」可選擇，散發微甜氣息。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

此外，今年秋冬Keds將流行Pantone色注入了「Triple Kick」鞋款，共推出兩款新色：充滿冒險力量的「自行車紅」及溫柔輕鬆的「奶油甜桃」。沉穩低調的酒紅色適合秋冬帥氣的褲裝打扮；輕柔的粉色則適合搭配偏厚材質的裙裝，應景又好搭。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#PALLADIUM靴側拉鍊軍靴，NT$2,480

PALLADIUM將目光轉向當今世界不斷被蠶食的「言論自由 (FREEDOM OF SPEECH)」議題，以此為靈感發想並轉化至鞋身的拉鍊設計，創作出全新「UNZIPPED自由言論系列」，並同步釋出形象影片，以拉開拉鍊象徵解放言論自由，鞋面採用源自歐洲的改良式Moleskin帆布材質，以特殊織法打造輕軟的絲質觸感卻同時兼具耐用特性，並以密織縫線打造簡潔的鞋身線條，又大膽以的破格式撞色拉鍊設計形成強烈對比，展現PALLADIUM的硬派潮流風格。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#雪白鏡面配色NIKE Air Max 97閃耀登場，（FRUITION限時販售）NT$5,600

許久未見新色的 NIKE AIR MAX 97 迎來美的令人屏息的雪白鏡面配色，採用全白輪廓作為復古經典的 Air Max 97 鞋型基底，在細節上使用了銀色金屬鏡面光澤的異材質作為主視覺，在光線的折射下更顯迷人夢幻光芒，鞋後跟拉環也以銀色系總結和點綴，整體散發著氣質出眾又不顯過份誇耀的精緻感，白鞋女孩們想必蓄勢待發準備搶購了。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Sandy Hsu, Chen-Chen Wang | 來源：各品牌 |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

【VG球鞋控】型女必收 球鞋推薦2019春夏7月運動鞋款搶先看

【VG球鞋控】Longchamp、SPORTMAX吹起運動鞋風潮，UGG推出增高厚底鞋打造女孩完美比例

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

球鞋, IU, NB, adidas, 老爹鞋, 運動鞋, VogueTaiwan
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